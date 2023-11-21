ميامي: قال منظمون الاثنين إن النسخة 48 من مسابقة "كوبا أمريكا" لكرة القدم المقررة العام المقبل بمشاركة عشرة منتخبات من أمريكا الجنوبية وستة من أميركا الشمالية، ستبدأ في أتلانتا وتنتهي في ميامي.

وأعلن اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) أن المباراة الافتتاحية المقررة في 20 حزيران/يونيو ستقام على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، على أن تقام المباراة النهائية في 14 تموز/يوليو على ملعب هارد روك في ميامي غاردنز بولاية فلوريدا.

وسيكون الملعبان التابعان لرابطة كرة القدم الأميركية، وكلاهما استضاف مباراة السوبر بول، من بين الملاعب الأميركية للنسخة الخاصة من البطولة التي تجمع عادةً بين منتخبات أميركا الجنوبية لكن ستستضيفها الولايات المتحدة في عام 2024.

ويتسع ملعب أتلانتا إلى 71 ألف متفرج، فيما تبلغ سعة ملعب ميامي 63 ألف متفرج.

وقال رئيس "كونميبول" أليخاندرو دومينغيس "نتوقع ملاعب مليئة بشغف القارة الأميركية بأكملها في حفل افتتاح ونهائي لكوبا أميركا لا تنسى".