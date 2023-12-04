باريس: أقيل النجم الدولي الهولندي السابق باتريك كلايفرت من تدريب أضنة دميرسبور التركي، وذلك بعد اكتفاء الأخير بتحقيق فوز واحد في المراحل الست الأخيرة من الدوري المحلي لكرة القدم.

وقال الفريق التركي الذي يحتل المركز الخامس في الدوري بعد 14 مرحلة، في بيان الإثنين "نحن نفترق باتفاق متبادل عن مدربنا السيد باتريك كلايفرت".

وأضاف "نود أن نشكر السيد كلايفرت وطاقمه على مساهمتهما في نادينا ونتمنى له النجاح لما تبقى من مسيرته".

واستلم نجم أياكس وميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني السابق مهمة الاشراف على الفريق خلال فصل الصيف، ليتولى بذلك أول مهمة له كمدرب لأحد الأندية بعدما سبق الإشراف قبلها على تدريب منتخب كوراساو.

وأشرف ابن الـ47 عاماً على فريق يضم في صفوفه لاعبين مثل الإيطالي ماريو بالوتيلي، البرتغالي لويس ناني، السنغالي مباي نيانغ، المغربي يونس بلهندة والفرنسي بنجامان ستامبولي.

وقد حقق بداية واعدة للموسم، لكن تلقيه في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم الخسارة الثالثة على يد المتواضع سامسون سبور 2-3، دفعت إدارة النادي الى التخلي عن خدمات الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995 مع أياكس.