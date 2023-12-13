لندن : "على مشارف الهاوية!" هذه هي حال مانشستر يونايتد، أحد عمالقة الدوري الانكليزي لكرة القدم الذي وجد نفسه خارج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دور المجموعات، ليستمر "الشياطين الحمر" في فقدان بريقهم الذي يبدو انّه عفّى عليه الزمن.

يونايتد الذي سبق ان احرز دوري الابطال ثلاث مرات (1968، 1999 و2008) في حقبات مختلفة من تألق أمثال بوبي تشارلتون، ديفيد بيكهام والبرتغالي كريستيانو رونالدو، واجه كابوساً في امسية الثلاثاء عندما ودّع المسابقة القارية المرموقة اثر خسارته امام بايرن ميونيخ الالماني 0 1 في عقر داره اولد ترافورد، ناهيك عن تذيّله ترتيب المجموعة على غرار ما حصل معه في موسم 2005 2006.

وهذه المرة الرابعة فقط ينهي فيها نادٍ إنكليزي مغامرته في دوري الأبطال في المركز الأخير.

وخلال العقد الماضي، كان بلوغ مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي نسختي 2014 و2019 هو أفضل ما حققه. وهي نتيجة بالتأكيد لن تُرضي طموحات جماهيره.

والأسوأ من ذلك، أن نسخة 2023 من الشياطين الحمر تعرّضت لأربع هزائم في ست مباريات، رغم انّه كان الفريق الافضل هجوما في المجموعة (12 هدفًا بالتساوي مع بايرن)، بيد أنّ دفاعه جاء كارثيًا بعد ان تلقى في مرماه 15 هدفاً وهو رقم قياسي لناد انكليزي.

"موسم الرعب"

لم يمرّ خروج مانشستر يونايتد من الدور الاول في مجموعة تضمّ كوبنهاغن الدنماركي المتأهل بمفاجأة لافتة، وغلطة سراي التركي، مرور الكرام بالنسبة للصحافة البريطانية.

افتتحت "تايمز" صفحاتها الرياضية بصورة للقائد البرتغالي برونو فرنانديش ساجداً وقبضة واحدة على الأرض، وعنونت "الحضيض"، في اشارة واضحة الى الدرك الذي وصله النادي.

من جهتها، قالت صحيفة "ديلي ميل" "إنها الضربة القاضية ليونايتد، موسم الرعب الذي يأخذ منعطفا جديدا".

وألقت "صن" الضوء على حجم الفشل الذي حققه يونايتد من خلال عدم حصوله حتى على القليل من العزاء بالتأهل الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروباليغ" وقالت "لم يخرج يونايتد فقط، بل أقصي، تم إقصاؤه".

وبعد خروجه من كأس الرابطة التي كان يحمل لقبها، لم يعد أمام يونايتد سوى مسابقتي الدوري والكأس، وإحراز لقب مسابقة الكأس قد يكون جيداً جداً قياساً لـ "عيوبه" الحالية، وانقاذ موسمه يبدأ من احتلال احد المراكز الاربعة الاولى على الاقل في الدوري.

ولخّص المدافع التاريخي ليونايتد ريو فرديناند ظروف فريقه السابق قائلا "أعتقد أن هذا هو أفضل السيناريوهات الأسوأ. فضلت مغادرة أوروبا بالكامل للتركيز على البطولة واستعادة لياقة اللاعبين بدلاً من المشاركة في يوروبا ليغ وبذل المزيد من الجهود".

مواجهة ليفربول الاحد

مع اقتراب منتصف الموسم، يحتل فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ المركز السادس، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل وبرايتون، وهو خارج للتو من هزيمة مذلّة على يد بورنموث بثلاثية نظيفة في أولد ترافورد.

خسر يونايتد 12 من أصل 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، والمفارقة انّه عدد الهزائم نفسه الذي تلقاه طوال الموسم الماضي بأكمله (في 62 مباراة)، حين ظنّ كثيرون انّه بداية عودة يونايتد الى سابق عهده من التألق، ذلك بعد وصول تن هاغ من أياكس مزهواً بنتائجه الواعدة.

إلا انّ الموسم الثاني للمدرب الهولندي يبدو مظلمًا بسبب النتائج السيئة والإصابات، ولكن أيضًا بسبب اوضاع اللاعبَين البرازيلي أنتوني (يخضع للتحقيق في شبهات تعنيف صديقته السابقة) ومايسون غرينوود (استغنى عنه النادي بعد اتهامات بمحاولة اعتداء على فتاة) والكباش مع المهاجم جايدون سانشو الذي غاب عن الملاعب منذ أيلول/سبتمبر.

الظروف الملبّدة في الطرف الاحمر من مانشستر لا تقتصر فقط على الفنيات، فالنادي يعيش باستمرار تحت وطأة العلاقة المضطربة بين مشجعيه ومالكي النادي "عائلة غلايزر"، سيما وانّ عملية البيع الجزئية او الكلية لأسهم النادي والمستمرة منذ قرابة العام تزيد من توتر المشجعين.

وقد تصبح الامور أكثر تعقيداً عندما يواجه يونايتد غريمه اللدود ليفربول متصدر الدوري الاحد. ويخشى يونايتد تكرار الخسارة المذلّة امام ريدز 0 7 في آذار/مارس الماضي.