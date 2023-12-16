لندن: أهدر مانشستر سيتي حامل اللقب فوزا كان في متناوله عندما تقدم على ضيفه كريستال بالاس 2 صفر حتى ربع ساعة من نهاية المباراة قبل ان يكتفي بالتعادل 2 2 السبت ضمن المرحلة السابعة عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وفقد سيتي الذي يتحضر لمشاركته الأولى على الإطلاق في مونديال الأندية في السعودية، نقطتين ثمينتين وبقي رابعا برصيد 34 نقطة علما أنه سيطر على مجريات اللعب تماما في حين سدد بالاس كرتين بين الخشبات الثلاث جاء منها الهدفان.

ويتخلف سيتي بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر الذي يستضيف مانشستر يونايتد السابع الاحد.

استمر غياب مهاجم مانشستر سيتي المهاجم النروجي العملاق إرلينغ هالاند لاصابة في قدمه، بعد ان غاب متصدر ترتيب هدافي بريميرليغ برصيد 14 هدفاً هذا الموسم عن المباراة الأخيرة التي فاز فيها فريقه على لوتون تاون 2 1 الأحد في الدوري، كما لم يخض المباراة التي تغلب فيه فريقه على النجم الأحمر الصربي 3 2 الأربعاء، ضمن دوري أبطال أوروبا.

في المقابل دخل بالاس الذي فاز مرتين على سيتي في عقر دار الاخير في آخر 5 زيارات له، المباراة في وضع لا يحسد عليه بعد ان حصد نقطة واحدة في اخر 5 مباريات.

وسنحت فرصة اولى لمانشستر سيتي لافتتاح التسجيل عندما سدد الارجنتيني خوليان ألفاريس كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها الحارس دين هندرسون (12). وبعد هجمة منسقة بين رودري وفيل فودين مرر الاخير كرة امامية باتجاه جاك غريليش داخل المنطقة فتابعها داخل الشباك (24).

وعلى الرغم من استحواذ سيتي على الكرة بنسبة عالية لم ينجح في تعزيز تقدمه في الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني سجل ألفاريس هدفا من ركلة حرة مباشرة لكنه لم يحتسب بداعي تسلل الاسباني رودري.

وبعدها بثوانٍ سجل لاعب وسط مانشستر سيتي الشاب ريكو لويس الهدف الثاني من مسافة قريبة معززا تقدم فريقه (54).

ولم يكن اي شيء يشير الى امكانية عودة بالاس إلى أجواء اللقاء نظرا للسيطرة الساحقة لسيتي على مجريات اللعب، لكن الفريق اللندني نجح في تقليص الفارق أولا عبر اول تسديدة له على مرمى مضيفه بواسطة المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا الذي تابع كرة عرضية داخل الشباك مستغلا كرة عرضية (76).

وفي الوقت التي كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، احتسب الحكم ركلة جزاء لبالاس انبرى لها مايكل اوليسيه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

وعوّض نيوكاسل خيبة خروجه من دوري أبطال أوروبا بعد خسارته على ارضه امام ميلان الايطالي 1 2 منتصف الاسبوع، بفوزه على ضيفه فولهام 3 صفر.

وخسر نيوكاسل المدجج بالاصابات، لاعبين اضافيين بعد تعرض مدافعه السويسري فابيان شار الى تمزق في العضلية الخلفية ثم لحق به لاعب الوسط البرازيلي جولينغتون لتمزق في ربلة الساق.

بيد أن فولهام تعرض لضربة قوية بدوره بعد طرد مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس في الدقيقة 22 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل نيوكاسل النقص العددي في صفوف منافسه في الشوط الثاني وسجل 3 أهداف تناوب عليها لاعب وسطه الشاب لويس مايلي (57) والبارغوياني ميغيل ألميرون (64) والظهير الأيسر دان بيرن (82).

وتغلب تشلسي على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين سجلهما كول بالمر (54) والسنغالي نيكولا جاكسون (61).