لندن: غرّم الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم كلّ من ناديي برنتفورد وأستون فيلا الأربعاء، بسبب الشجار الذي وقع في وقتٍ متأخّرٍ من المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع الشجار بعد احتفال مهاجم استون فيلا أولي واتكينز بالهدف الثاني أمام جمهور أصحاب الأرض في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2 1.

وطرد الحكم ديفيد كوت لاعب وسط أستون فيلا الفرنسي بوباكار كامارا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، كما أشهر البطاقة الصفراء لزميله الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس ومدربه الإسباني أوناي إيمري، بالإضافة إلى لاعب برنتفورد الفرنسي نيل موباي بسبب سلوكهم غير الرياضي.

واتُّهم كِلا الناديين بالفشل بالتأكّد من أن لاعبيهم وأعضاء الجهاز الفني لم يتصرّفوا بطريقة غير لائقة أو استفزازية، وسيكون أمامهما حتّى الجمعة للرّد على القرار.

وكانت المباراة قد شهدت طرد مدافع برنتفورد بنجامان مي في الدقيقة 71 ببطاقة حمراء مباشرة بسبب خطأٍ ارتكبه، بعدما كان فريقه قد تقدّم بالنتيجة عبر كين لويس بوتر (45).

واستغل أستون فيلا النقص العددي لإدراك التعادل عبر الإسباني أليكس مورينو (77)، قبل أن يُضيف واتكينز الهدف الثاني (85).

وبعد المباراة قال إيمري مدرب الـ"فيلانس" إنه سيتخذ إجراءات لمعالجة عدم الانضباط.

وأضاف في حديثٍ مع "بي بي سي" "سأعالج سلوكنا وأسيطر عليه. سأحلّل الأمر مع اللاعبين لأنه لم يكن طبيعياً".

وأردف "كنّا متحمّسين بعض الشيء وبحاجة إلى السيطرة على أنفسنا. عندما نتفاعل بهذه الطريقة، قد لا يكون سلوك الفريق الآخر مناسباً كما تحتاج المباراة".