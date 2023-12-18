لندن: غُرِّمَ مانشستر سيتي حامل اللقب بمبلغ 120 ألف جنيه استرليني (152 ألف دولار)، بسبب ما حصل في نهاية مباراة الدوري الإنكليزي لكرة القدم ضد توتنهام في الثالث من الشهر الحالي، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الإثنين.

وأحاط لاعبو سيتي بالحكم سايمون هوبر في الدقائق الأخيرة من التعادل مع سبيرز 3 3 اعتراضاً على ايقافه اللعب من أجل احتساب خطأ لحامل اللقب، خلافاً لقراره السابق باتاحة الفرصة في الوقت القاتل من المباراة المثيرة على ملعب الاتحاد.

وتعرّض النروجي إرلينغ هالاند لعرقلة، لكن ما لبث أن نهض بسرعة ولعب كرة أمامية لزميله جاك غريليش الذي همّ بالانفراد في المرمى، لكن هوبر أوقف اتاحة الفرصة معيداً اللعبة الى ما قبل منتصف الملعب وذلك في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع.

وكان هالاند أحد لاعبي سيتي المعترضين على قرار الحكم، وواصل احتجاجاته بعد المباراة، بنشره مقطع فيديو للحادثة على موقع إكس (تويتر سابقاً) مع تعليق من ثلاثة أحرف يرمز إلى تعبير عامي مسيئ (ما هذا بحق الجحيم).

ونتيجة ما حدث، فتح الاتحاد الإنكليزي للعبة تحقيقاً بحق سيتي وقرر تغريمه بعدما اعترف النادي بأن لاعبيه تصرفوا بطريقة غير لائقة.

وجاء في بيان الاتحاد الإنكليزي "تم تغريم نادي مانشستر سيتي لكرة القدم مبلغ 120 ألف جنيه استرليني بعدما حاصر لاعبوه الحكم خلال مباراة الدوري الإنكليزي الممتاز ضد توتنهام هوتسبير الأحد في الثالث من كانون الأول/ديسمبر".