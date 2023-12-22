لندن: يعود لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو والمدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس إلى اللعب مع مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم في كانون الثاني/يناير 2024، بحسب ما أعلن مدربه الهولندي إريك تين هاغ.

ويلعب "الشياطين الحمر" مع وست هام السبت ضمن المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز، بعد تعادل سلبيّ أمام ليفربول في المرحلة الماضية.

وتحوم الشكوك حول مشاركة بعض اللاعبين في المباراة، لكن تين هاغ قال إن مشكلة الإصابات ستخفّ خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف الجمعة "لدينا بعض اللاعبين الذين أصيبوا بالمرض هذا الأسبوع لذا يجب أن نرى من سيكون متوفّراً للعب غداً. أتمنى أن يتعافوا لكن سنرى".

وأردف "(كازيميرو ومارتينيس) لن يكونا جاهزين قبل عيد الميلاد، لذا نتوقّع عودتهما في منتصف كانون الثاني/يناير".

ولم يلعب كاسيميرو المنتقل من ريال مدريد الإسباني في المباريات العشر الأخيرة، في حين غاب مارتينيس عن المباريات الـ19 الماضية.

وعن مايسون ماونت، قال إن "الأمر مماثل، (يعود) في كانون الثاني/يناير، أما هاري ماغواير فأتوقّع عودته في وقتٍ أبكر، في حين لن يكون (السويدي) فيكتور لينديلوف جاهزاً، لقد خضع لعمليّة جراحيّة ولذلك سيبقى مستبعداً لأسابيع عدّة".

غياب

وغاب المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال عن المواجهة الماضية مع ليفربول بسبب المرض، فيما عاد الدنماركي كريستيان إريكسن هذا الأسبوع إلى التدريب بعد إصابةٍ في الركبة.

ويعود البرتغالي برونو فرنانديش من الإيقاف، في حين يغيب مواطنه ديوغو دالو بعد طرده أمام ليفربول في "أنفيلد".

ولم يشارك العاجي أماد ديالو والهولندي تيريل مالاسيا في أي مباراة هذا الموسم، في حين استُبعد جايدون سانشو عن الفريق بعد خلافه مع تين هاغ.

وردّاً على سؤاله حول إمكانية تعزيز الفريق في سوق الانتقالات الشتويّ، قال "أنا سعيد بالفريق الحالي".

وأضاف "حتّى نستعيد لاعبينا، أنا متأكّد أن لدينا فريق جيّد".

وأردف "أعتقد أن العديد من النتائج التي تحققت في (النصف الأول من) الموسم كانت أسبابها عدم توفّر عدد من اللاعبين. أنا متأكّد أنه حين يصبح جميع اللاعبين متوفّرين، كما قلت أن كازيميرو، مارتينيس وماونت سيعودون، سنصبح أقوى...".