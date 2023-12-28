لوس انجليس : واصل ميلووكي باكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز مطاردتهما لبوسطن سلتيكس على زعامة المنطقة الشرقية والترتيب العام لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بفوز الأول على بروكلين نتس 144 122 والثاني على أورلاندو ماجيك 112 99 الأربعاء.

في بروكلين، استفاد باكس على أكمل وجه من قرار نتس إراحة نجومه بعد العودة من رحلة الى الغرب خسر خلالها جميع مبارياته الخمس قبل أن يستعيد توازنه بفوزين على الجريح ديترويت بيستونز، كي يحقق فوزه الثالث والعشرين في 31 مباراة.

وبفضل 32 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة من نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو و27 نقطة و10 تمريرات حاسمة من كريس ميدليتون، عوض باكس خسارته مباراته الماضية أمام نيويورك نيكس وعزز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بنفس عدد انتصارات سلتيكس المتصدر الذي خاض مباراتين أقل منه.

وأراح أصحاب الأرض ثلاثة من لاعبيهم الأساسيين وهم سبنسر دينويدي ونيك كلاكستون وكام جونسون، إضافة الى دوران فيني سميث، لكنهم "قاوموا بشدة" وفق ما قال أنتيتوكونمبو بعد اللقاء، مضيفاً "لا أعرف معظمهم، لكني لن أنساهم بالتأكيد بعد اليوم لأنهم صعَّبوا الأمور جداً جداً علينا".

وخاض نتس اللقاء بتشكيلة من "المبتدئين" ولاعبين بعقود قصيرة الأمد، لكنه قاتل بشراسة قبل أن يستسلم في الربع الأخير الذي تفوق خلاله باكس بفارق 14 نقطة 44 30.

ولعب كامرون باين وماليك بيسلي دوراً في الانتصار العاشر من أصل 12 مباراة خاضها باكس في كانون الأول/ديسمبر بعدما سجل كل منهما 5 ثلاثيات، لينهي الأول اللقاء بـ18 نقطة والثاني بـ17.

ومن جهة نتس الذي مني بهزيمته السادسة عشرة في 31 مباراة، كان "المبتدئ" جايلن ويلسون الأفضل بـ21 نقطة مع 10 متابعات وأضاف ترندون واتفورد 17 وكل من دينيس سميث و"المبتدئ" الآخر نوا كلاوني 14.

وفي أورلاندو ورغم غياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد للمباراة الثانية توالياً بسبب التواء في الكاحل الأيمن، حقق سيكسرز فوزه التاسع في آخر 11 مباراة والحادي والعشرين في 30 مباراة بتغلبه على ماجيك 112 92، وذلك بفضل جهود تايريس ماكسي (23 نقطة) وتوبياس هاريس وديانتوني ميلتون (22 لكل منهما).

كما عوض بول ريد غياب إمبيد بشكل جيد من خلال تسجيله 15 نقطة مع 10 متابعات و3 اعتراضات دفاعية (بلوك)، مساهماً في الفوز على ماجيك الذي مني بهزيمته الخامسة في آخر سبع مباريات والثانية عشرة هذا الموسم رغم جهود الألماني فرانز واغنر (24 نقطة) وجايلن ساغس (20) وباولو بانشيرو (19 مع 9 متابعات)، متأثراً بمعاناته من خارج القوس حيث اكتفى بتسع ثلاثيات من أصل 33 محاولة.