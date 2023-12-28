سيول: سيكون سون هيونغ مين من أبرز نجوم المنتخب الكوري الجنوبي خلال مشاركته في كأس آسيا لكرة القدم التي تنطلق في 12 الشهر المقبل في قطر، وذلك بحسب التشكيلة التي أعلنها الخميس المدرب الألماني يورغن كلينسمان الطامح الى إنهاء صيام "محاربي تايغوك" عن إحراز اللقب طيلة 64 عاماً.

وسيتولى نجم توتنهام الإنكليزي مهمة قيادة منتخب يضم لاعبين مميزين آخرين مثل هي تشان هوانغ الذي سجل الأربعاء ثنائية في فوز فريقه ولفرهامبتون على برنتفورد 4 1 في الدوري الإنكليزي، رافعاً رصيده الى 10 أهداف هذا الموسم في "برميرليغ".

كما تضم تشكيلة الـ26 لاعباً مدافع بايرن ميونيخ الألماني مين جاي كيم ولاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي كانغ إين لي.

ولم تحرز كوريا الجنوبية لقب كأس آسيا منذ 1960، لكن كلينسمان يبدو متفائلاً بقوله الخميس "أعتقد أننا جاهزون لهذا الحدث الكبير جداً. إنها 64 سنة، و64 سنة فترة طويلة جداً بالنسبة لكوريا. حان الوقت من أجل انجاز الأمر (الفوز باللقب)".

ووقعت كوريا الجنوبية ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ماليزيا والأردن والبحرين، وتبدو بالتالي مرشحة بقوة للتأهل في الصدارة، على أمل ألا تلقى نفس مصير النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات حين خرجت من ربع النهائي بالخسارة 0 1 أمام قطر المتوجة لاحقاً باللقب.

ويملك كلينسمان، الفائز بكأس العالم مع ألمانيا عام 1990، أحد أقوى المنتخبات في البطولة القارية وأفاد أنه "يرى في أعينهم أنهم متعطشون لخوضها"، مضيفاً "لدي شعور جيد لأنهم يقومون بعمل جيد في أنديتهم. إنهم بصحة جيدة، جاهزون بدنياً، طموحون، ومتعطشون جداً. هذا هو الأساس من أجل خوض بطولة جيدة".

ويخوض سون كأس آسيا للمرة الرابعة وكان جزءاً من التشكيلة التي خسرت أمام أستراليا المضيفة في نهائي عام 2015.

وقال كلينسمان "لدينا الكثير من العناصر المختلفة في هذه التشكيلة، وهذا يجعلنا من المرشحين للفوز بكأس آسيا. علينا +دوزنة+ هذه العناصر خلال الأسبوعين المقبلين ومن ثم الدخول في البطولة بثقة".

تشكيلة الـ26 لاعباً:

للمرمى: حراسة المرمى: سيونج غيو كيم (الشباب السعودي)، هيون وو جو (أولسان)، بوم كيون سونغ (شونان بيلمار الياباني)

للدفاع: يونغ غوون كيم وتاي هوان كيم وسيونغ هيون جونغ ويونغ وو سيول (أولسان)، مين جاي كيم (بايرن ميونيخ الألماني)، جو سونغ كيم (أف سي سيول)، جي سو كيم (برنتفورد الإنكليزي)، كي جي لي (سوون)، جين سو كيم (تشونبوك)

للوسط: يونغ وو بارك (العين الإماراتي)، إين بيوم هوانغ (النجم الأحمر بلغراد الصربي)، هيون سيوك هونغ (خنت البلجيكي)، سون مين لي (غوانغجو)، جاي سونغ لي (ماينتس الألماني، كانغ إين لي (باريس سان جرمان الفرنسي)، هيونغ مين سون (توتنهام الإنكليزي)، وو يونغ جيونغ (شتوتغارت الألماني)، هي تشان هوانغ (ولفرهامبتون الإنكليزي)، سيون مين مون وجين سيوب بارك (تشونبوك)، هيون جون يانغ (سلتيك الاسكتلندي)