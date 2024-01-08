لندن : استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس انكلترا في كرة القدم بقوة باكتساحه ضيفه هادرسفيلد من دوري "تشامبينشيب" (الدرجة الاولى) بخماسية نظيفة الاحد ليبلغ الدور الرابع في مباراة شهدت عودة قائده كيفن دي بروين بعد غياب عن الملاعب منذ مطلع الموسم الحالي بداعي الاصابة.

وكان سيتي تغلب على جاره يونايتد 2 1 في المباراة النهائية نهاية الموسم الماضي.

صمد هادرسفيلد 33 دقيقة قبل ان يفتتح الجناح الانكليزي الدولي فيل فودن التسجيل وسرعان ما اضاف مهاجم مانشستر سيتي الارجنتيني يوليان الفاريس التسجيل بعد مرور 4 دقائق.

ثم شارك دي بروين في الدقيقة 57 بدلا من الفاريس وبعدها بدقيقة واحدة عزز فريقه تقدمه عندما سجل مدافع هادرسفيلد بن جاكسون هدفا عكسيا في مرماه ليتقدم سيتي 3 صفر.

اضاف فودن الهدف الرابع بتسديدة زاحفة من 18 مترا (65) واضاف البديل البلجيكي جيريمي دوكو الخامس بتمريرة حاسمة من مواطنه دي بروين (74).

وسقط وست هام في فخ التعادل على ارضه مع بريستول سيتي من الدرجة الثانية 1 1 على الرغم من تقدمه مبكرا بواسطة جاريد بوين، وسيتعين عليه خوض الاعادة على ارض منافسه.

والامر ينطبق على نوتنغهام فوريست الذي تخلف على ملعبه امام بلاكبول من الدرجة الثانية ايضا صفر 2 قبل ان ينجح في خطف التعادل 2 2.

وكان بلاكبول اخرج نوتنغهام فوريست بالذات من مسابقة الكأس الموسم الماضي.