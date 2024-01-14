ملبورن : استهل الإيطالي يانيك سينر، المصنّف رابعا عالميا، مغامرته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بقوة حيث احتاج إلى ثلاث مجموعات فقط للفوز على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب 6 4 و7 5 و6 3 في الدور الأول الأحد.

وكان سينر (22 عاما) أول لاعب تطأ قدماه ملعب "رود لايفر أرينا" في هذه النسخة من البطولة الأسترالية، ليخرج فائز امام المصنف 59.

قال الإيطالي الذي جاء إلى ملبورن من دون أن يخوض أي دورة استعدادية "كانت أول مباراة لي هذا الموسم، أشعر أنني بحالة بدنية جيدة، أنا في حالة جيدة. إنها بطولة أود أن ألعب فيها بأفضل شكل ممكن".

وقدّم سينر أداء رائعا العام الماضي توجه بالفوز بأول لقب في مسيرته في دورات الماسترز ألف وذلك في تورنتو، وكان اللاعب الوحيد الذي تغلب على نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، بعد بطولة ويمبلدون وحتى نهاية موسم 2023.

فاز مرتين على الصربي، بداية في بطولة "ايه تي بي" الختامية (في دور المجموعات) في طريقه إلى النهائي قبل أن يخسر أمام ديوكو نفسه، وفي كأس ديفيس ليمنح بلاده لقبها الاول منذ 47 عاما.

وسيواجه سينر في الدور الثاني الهولندي يسبر دي يونغ المتأهل من التصفيات والفائز على الأرجنتيني بيدرو كاتشين 4 6 و6 2 و6 3 و6 4.

وبخلاف سينر، عانى الروسي أندري روبليف، المصنف خامسا عالميا، لاجتياز الدور الاول حيث احتاج إلى خمس مجموعات للفوز على البرازيلي تياغو سيبوث ويلد (78).

وتقدم روبليف بمجموعتين، قبل أن يرد سيبوث ويلد (23 عاما) بقوة ليعادل الكفة من دون أن يتمكن من الخروج فائزا اذ خسر في الشوط الفاصل للمجموعة الخامسة الاخيرة 7 5 و6 4 و3 6 و4 6 و7 6 (10 6).

وكاد البرازيلي يحقق مفاجأة مدوية للمرة الثانية في احدى بطولات غراند سلام، اذ سبق له أن فاز على الروسي دانييل مدفيديف، الثالث عالمياً، بخمس مجموعات في الدور الاول من بطولة رولان غاروس الفرنسية العام الماضي.

وأقرّ روبليف أنه تراخى في الشوط الفاصل، معتقدا أنه سيخرج من البطولة، وأضاف "عندما كنت خاسرا 1 4 استسلمت ذهنيا وربما هذا ما ساعدني في النهاية. شعرت أن هذا ليس يومي لكن بعد ذلك وجهت بعض ضربات الارسال الجيدة وصديت بشكل رائع بعض الكرات".

وضرب روبليف (26 عاما) موعدا في الدور الثاني مع الفائز من مباراة الأميركي كريستوفر يوبانكس والياباني تارو دانييل.

انسحاب بيريتيني للاصابة

وأعلن الإيطالي ماتيو بيريتيني، المصنف سادسا عالميا سابقا، انسحابه من البطولة عشية مواجهته القوية في الدور الأول مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وقال منظمو البطولة إن اللاعب الإيطالي البالغ 27 عاما والذي بلغ الدور نصف النهائي عام 2022، انسحب بسبب مشكلة في قدمه اليمنى.

ولم يشارك بيريتيني في المنافسات منذ بطولة أميركا المفتوحة في تشرين الأول/اكتوبر العام الماضي حين انسحب من مباراته في الدور الثاني بسبب إصابة في كاحله.

وسيواجه تسيتسيباس المصنف سابعا والذي خسر نهائي ملبورن العام الماضي أمام ديوكوفيتش، البلجيكي زيزو بيرغس الخاسر المحظوظ (130).

وعند السيدات، لم تبذل اليونانية ماريا سكّاري المصنفة ثامنة الكثير من الجهد للفوز على اليابانية ناو هيبينو 6 4 و6 1.

وكللت الاميركية أماندا أنيسيموفا عودتها إلى بطولة كبرى بعد استراحة بسبب مشاكل ذهنية بفوزها على الروسية ليودميا سامسونوفا الثالثة عشرة 6 3 و6 4.

وحققت الأميركية البالغة 22 عاما فوزها الاول بعد أسبوعين من عودتها إلى المنافسات في أوكلاند منذ غياب استمر أقل من ثمانية أشهر.

وقالت بعدما قررت التوقف في أيار/مايو الماضي "أنا هنا وأشعر أنني بحالة جيدة، لذا نجحنا في ذلك".