أبيدجان: ضمنت السنغال حاملة اللقب الصعود إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج بعدما حقّقت فوزاً مستحقاً على الكاميرون 3 1، الجمعة على ملعب شارل كونان باني ياموسوكرو لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وسجّل مهاجم مرسيليا الفرنسيّ إسماعيلا سار (16) ومهاجم الشباب السعودي حبيبو محمدو ديالو (71) والقائد ساديو مانيه مهاجم النصر السعودي (90+5) أهداف السنغال، وللكاميرون جان شارل كاستيليتو (83)، في مباراة اتّسم شوطها الثاني بالنديّة الكبيرة بين الفريقين والإثارة خصوصاً خلال لحظاتها الأخيرة.

وبات لدى السنغال ست نقاط، أمام الكاميرون (نقطة واحدة)، وغينيا (نقطة) وغامبيا (بدون نقاط) اللذين سيلتقيان في وقت لاحق الجمعة على الملعب ذاته.

وستضمن السنغال صدارة المجموعة إذا انتهى لقاء غينا وغامبيا بالتعادل.