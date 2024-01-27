الشارقة: انطلقت في الشارقة، الشارقة، فاعليات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، أو الشارقة 2024 وتستمر حتى 3 شباط (فبراير) المقبل.

وشهد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، الشارقة 2024 مراسم رفع علم "بارالمبية غرب أسيا"، في نادي الثقة للمعاقين، إيذاناً بانطلاق فاعليات النسخة الرابعة، حيث أكد على "مكانة إمارة الشارقة ودورها الكبير في مناصرة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم في شتى مجالات الحياة لا سيما الرياضية منها"، مشيراً إلى "أن استضافة الإمارة لدورة ألعاب غرب آسيا للمرة الثانية في تاريخها يؤكد على هذه المكانة ويعكس قدرتها التنظيمية الكبيرة لاحتضان مثل هكذا أحداث نوعية."

وأضاف: " نأمل أن تشهد الدورة منافسات رياضية شريفة وقوية، تقود اللاعبين المشاركين إلى تحقيق وتحطيم الأرقام القياسية التي تضاف إلى سجلات إنجازاتهم الكبيرة والمرموقة، وهذا عهدنا بأبطالنا وبطلاتنا من أصحاب الهمم الذين نثق بقدراتهم وامكاناتهم لإحراز مراكز متقدمة في المنافسات، لطالما رفعوا اسم بلادهم عالياً في جميع المناسبات الرياضية التي خاضوها".

على قدر الطموحات

من جانبه، قال أحمد سالم المظلوم السويدي، رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة: "نأمل بأن تكون هذه الدورة على قدر الطموحات، وتعكس المستويات الفنية التي يمتلكها جميع اللاعبين الذين جاؤوا للمشاركة إلى جانب أبطالنا الإماراتيين أصحاب الإنجازات الكبيرة على صعيد رياضة ذوي الإحتياجات الخاصة، ممن ترجموا عزيمتهم إلى انتصارات واضحة، استطاعت أن تنقل رسالة مهمة مفادها أن لا هزيمة مع العزيمة والانتصار هو الإصرار".

يذكر أن الدورة تشهد تواجد 513 مشاركاً يمثلون اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، من 12 دولة، هي الإمارات والأردن والبحرين والسعودية وسورية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان واليمن، يتنافسون في 7 رياضات رئيسية هي ألعاب القوة، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة، وكرة الهدف وكرة السلة للكراسي المتحركة والبوتشيا ورفعات القوة.