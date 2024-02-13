ميلانو: كشف فريق فيراري المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد النقاب عن سيارته الجديدة "أس أف 24" الخميس، ضمن تحضيراته للموسم الجديد الذي سيكون الأخير قبل وصول البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، إلى صفوفه العام المقبل قادما من مرسيدس.

وطغا خبر وصول هاميلتون (39 عاما) على تحضيرات "سكوديريا" فيراري للموسم الحالي، على أمل استعادة الحظيرة الإيطالية رونقها والعودة إلى سكة الانتصارات لانهاء هيمنة ريد بول وسائقه الهولندي ماكس فيرستابن على البطولة.

وقال فيراري الذي كشف عن سيارته الجديدة أمام حشد كبير من المعجبين من خلال مقطع فيديو قصير، في بيان أن "عددا قليلاً من الضيوف" حصلوا على فرصة مشاهدة مباشرة للحفل.

وكان من بين الحاضرين مدير الفريق الفرنسي فريدريك فاسور والسائقين شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس الذي يخوض عامه الاخير مع "الحصان الجامح" قبل وصول هاميلتون حامل الرقم القياسي لعدد الانتصارات بالجوائز الكبرى في الفئة الأولى (103).

وأردف "الشعور الإيجابي الذي كان لدى السائقين في قمرة القيادة خلال السباقات القليلة الأخيرة من الموسم الماضي كان نقطة البداية للسيارة الجديدة"، بهدف أن تكون "سيارة سهلة القيادة وتتفاعل بشكل يمكن التنبؤ به".

وضمن سياق متصل، قال فاسور "هذا العام، يجب أن نبدأ من حيث توقفنا في نهاية الموسم الماضي، عندما كنا في المقدمة بشكل ثابت".

وتابع "ينتظرنا أطول موسم على الإطلاق في الفورمولا واحد، وأنا وشارل وكارلوس متفقون جميعا على أنه يجب أن نكون أكثر دقة وفعالية في كيفية إدارة السباقات".

الموسم الجديد

وينطلق الموسم الجديد للبطولة العالمية التي تتضمن 24 جائزة كبرى، من حلبة الصخير في البحرين في الثاني من آذار (مارس) المقبل.

وما زال فيراري يلهث خلف لقب بطولتي السائقين الغائب عن خزائنه منذ عام 2007 حين توّج الفنلندي كيمي رايكونن، والصانعين منذ عام 2008.

وأنهى الفريق "الأحمر" الموسم الماضي بفارق شاسع عن ريد بول، حيث حلّ لوكلير وساينس خامسا وسابعاً توالياً وتأخرا بفارق 369 و375 نقطة توالياً عن فيرستابن الفائز باللقب للعام الثالث توالياً (575).

قال لوكلير "يعجبني مظهر السيارة كثيراً... لكن ما يهمني بالطبع هو كيفية الأداء على المسار، لأن هذا هو كل ما يهم".