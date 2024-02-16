جدة: تنطلق السبت بمحافظة جدة، النسخة الرابعة من السلسلة العالمية "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية 2024، التي يُنظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبإشراف من وزارة الرياضة.

وستقام البطولة على مدار يومين، بمشاركة ثمانية فرق عالمية بمجموع 16 متسابقًا. وكانت العلا قد استضافت أول نسخة من البطولة على أرض المملكة عام 2021، ثم احتضنت نيوم الحدث الرياضي المتميز في نسختين متتاليتين، الثانية عام 2022، والثالثة عام 2023، قبل أن يحط الحدث رحاله هذه المرة في محافظة جدة لأول مرة.

وبهذه المناسبة، قال الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية: "نسعد باستضافة هذا الحدث المتميز للمرة الرابعة على أرض المملكة، الذي يعد من ثمار الدعم المستمر الذي يجده القطاع الرياضي من قبل القيادة، وبمتابعة مستمرة من وزير الرياضة، حيث بات وطننا وجهة محببة لمختلف المحافل الرياضية".

رسائل سامية

وأضاف: "نرحب بكل الفرق المشاركة في جدة، والتي ستشهد إعلان انطلاقة هذه النسخة، وإقامة الجولتين الافتتاحيتين، لحدث يحمل رسائل سامية تعزز من الدور الذي تلعبه المملكة للتقليل من آثار التغير المناخي، وتجسيد قوة الرياضة في التأثير على العالم".

وتعد سلسلة "إكستريم إي" شكلاً جديداً ومبتكراً لسباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، من خلال تسليطها الضوء على تأثير تغير المناخ على البيئة، والترويج للتقنيات الصديقة للبيئة في مجال الاستدامة.

فضلاً عن دعم التوجه باستخدام المركبات الكهربائية، نحو الإسهام في تخفيض نسبة الكربون، والعمل باستدامة لمستقبل أفضل للأرض.

ويشارك في النسخة الحالية ثمانية فرق على سيارة "أوديسي 21"؛ وهي: فريق (روزبرغ أكس رايسينغ) حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، والذي يضم الثنائي السويدي ميكايلا أهلين كوتولينسكي ويوهان كريستوفرسون، كما تشارك المتسابقة السعودية دانيا عقيل إلى جانب زميلها أندرياس باكرود لتمثيل فريق (جنسن باتون JBXE)، وفريق (صن ميني ميل) الذي يمثله تيمو شيدر وزميلته كلارا أندرسون.

ويضم الفريق الرابع (فيلوسي رايسينغ)، الثنائي كيفين هانسن ومولي تايلور، وبالإضافة إلى فريق (نيوم ماكلارين إكستريم إي) ويمثله الثنائي كريستينا جوتيريز وماتياس إيكستروم، كما يتواجد فريق (إكسيونا ساينز إكس إي) كسادس الفرق المشاركة، والذي يتكون من الثنائي لايا سانز وفرايزر ماكونيل، إضافة إلى فريق (أندريتي التوكيلات إكستريم إي) ويمثله الثنائي كايتي منينغز وتيمي هانسن،

وأخيرًا فريق (ليجاسي موتور كلوب) المكون من جيمي جونسون، وغراي ليدبيتر، والذي يعد ثامن الفرق التي تسعى لتحقيق النجاحات في الجولتين المقبلتين المقامتين على أرض المملكة.