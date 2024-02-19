إيلاف - القاهرة: في يوم الإقالات والاستقالات والتنحي، تم الإعلان عن رحيل المغربي الحسين عموتة عن تدريب المنتخب الأردني بعد عدة أشهر، وتحديداً الصيف المقبل، كما قررت إدارة نادي مارسيليا الفرنسي إقالة الإيطالي جينارو غاتوزو بعد سوء النتائج، واعترافه بأنه لم يعد يملك حلولاً لتغيير واقع الفريق، وفي انكلترا قرر روي هودجسون التنحي عن منصبه، ومغادرة نادي كريستال بالاس لأسباب صحية، وكذلك نظراً لسوء النتائج، فقال إنه يفضل الرحيل ومنح النادي الفرصة لإصلاح الأوضاع.



قصة عموتة مع النشامى

هل حقاً سيرحل المدرب المغربي الحسين عموتة عن قيادة منتخب الأردن لأسباب خاصة وعائلية؟ سؤال يتردد في على ألسنة الملايين من عشاق منتخب النشامى الذي بلغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، وظهر بصورة لم يعرفها من قبل تحت قيادة المغربي عموتة.



عموتة "غاضب" من الإعلام الأردني

في الكواليس تأكيدات بأن عموتة غاضب بشدة من الطريقة التي تعامل بها الإعلام الأردني معه قبل بداية كأس آسيا، فقد كانت الانتقادات قاسية، ولكنه قرر الاستمرار لتحقيق انجاز ما رداً عل المشككين، وهو الأمر الذي نجح فيه رغم عدم ترشيح المنتخب الأردني للذهاب بعيدا في التحدي القاري، على أي حال يشعر عموتة "الوديع" بالغضب رغم كل ما حققه من انجازات، وقد يستمر في قيادة الأردن في مفاجأة تحملها الأيام القادمة.

هودجسون الحكيم يودع بالاس

استقال روي هودجسون الإثنين من تدريب كريستال بالاس المتعثر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم قبل ساعات فقط من المواجهة الحاسمة مع مضيفه إيفرتون في ختام المرحلة الخامسة والعشرين.

وتعرض مدرب المنتخب الإنكليزي السابق لانتقادات من جماهير كريستال بالاس وسط تراجع النادي نحو منطقة الهبوط.

والمدرب البالغ من العمر 76 عامًا إلى المستشفى الخميس لإجراء فحوصات بعد تعرضه لوعكة صحية خلال حصة تدريبية وألغي مؤتمر صحافي كان مقررًا قبل الرحلة إلى ملعب غوديسون بارك.

وقال هودجسون: "أتفهم أنه في ظل الظروف الأخيرة، قد يكون من الحكمة في هذا الوقت أن يخطط النادي للمستقبل، وبالتالي اتخذت قرارًا بالتنحي حتى يتمكن النادي من تقديم خططه للمدرب الجديد، كما هو متوقع لهذا الصيف".



غاتوزو.. الحماس لا يكفي

سيرحل المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو عن نادي مرسيليا بعد الخسارة الأخيرة أمام بريست 0 - 1 في المرحلة الثانية والعشرين للدوري الفرنسي الأحد، وفقاً ما أعلن مصدر مقرّب من المفاوضات.

ووصل غاتوزو (46 عاماً) مدرب فالنسيا الإسباني السابق إلى مرسيليا في أيلول (سبتمبر) الماضي بدلاً من الإسباني مارسيلينو، لكنه لم يتمكّن من إعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي ولم يفز معه بأي مباراة ضمن الدوري منذ بداية عام 2024، ليحتل المركز التاسع بـ30 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن ليل في المركز الرابع المؤهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



قصة لقب "الحيوان"

غاتوزو كان لاعباً قوياً يتميز بالحماس واللياقة البدنية العالية، وهو الأمر الذي جعل البعض يلقبونه بـ "الحيوان" ، تعبيراً عن قوته وتدخلاته العنيفة، وأمضى غالبية مسيرته الكروية في صفوف الميلان، وتحديداً بين عامي 1999 و 2012 ، وحصد مع النادي الإيطالي 10 بطولات أهمها الدوري الإيطالي، ودوري الأبطال، إلا أن تجاربه التدريبية التي بدأت منذ 10 سنوات، وبلغ عددها 8 تجارب لم يكتب لها النجاح.