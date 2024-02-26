نيويورك : أوقفت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين خمسة لاعبين، بسبب دورهم في مشاجرة في الملعب خلال مباراة بين ميامي هيت ومضيفه نيو أورليانز بيليكانز أبرزهم قائد الأول جيمي باتلر.

وفرضت الرابطة عقوبة الايقاف لمباراة واحدة بدون أجر على كل من باتلر ومهاجم بيليكانز ناجي مارشال، بسبب التحريض والدخول في مشاجرة في الملعب خلال فوز ميامي على نيو أورليانز 106 95 الجمعة.

وأوقف كل من توماس براينت (ميامي) والبورتوريكي خوسيه ألفارادو (بيليكانز) ثلاث مباريات بدون أجر بسبب مغادرة منطقة مقاعد البدلاء أثناء مشادة ومشاجرة في الملعب، فيما أوقف المهاجم الصربي لميامي نيكولا يوفيتش البالغ من العمر 20 عاما، مباراة واحدة بدون أجر بسبب خروجه من مقاعد البدلاء ودخوله في المناوشات.

وتسبب لاعب ميامي كيفن لاف في المشاجرة عندما ارتكب خطأ لمنع لاعب بيليكانز زيون وليامسون من تسجيل سلة بعد مرور 41 ثانية فقط على انطلاق الربع الأخير.

وعوقب ألفارادو وبراينت وباتلر ومارشال بأخطاء فنية وتم طردهم من المباراة.