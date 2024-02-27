نيويورك : حقق ميامي هيت فوزه الرابع تواليا اثر تغلبه على ساكرامنتو كينغز 121 110 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على الرغم من غياب نجمه جيمي باتلر الموقوف مباراة واحدة بسبب دوره في مشاجرة في الملعب خلال مباراة فريقه الاخيرة ضد مضيفه نيو أورليانز.

وتألق في صفوف الفائز بام اديبايو بتسجيله 28 نقطة مع 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، في حين برز ايضا ظاهرة الموسم في صفوف ميامي خايمي ياكيز مع 26 نقطة.

وكان ميامي في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم على منافسه 101 81 في نهاية الربع الثالث، لكن اصحاب الارض انتفضوا في الربع الاخير وقلصوا الفارق الى نقطتين فقط (108 118) قبل نهاية المباراة ب3 دقائق و40 ثانية لكن الكلمة الاخيرة كانت لميامي الذي سجل 11 نقطة مقابل اثنتين فقط لساكرامنتو في الدقائق الثلاث الاخيرة.

وكان كيغان موراي افضل مسجل في صفوف ساكرامنتو مع 28 نقطة بينها ست رميات من اصل 7 واضاف دي ارون فوكس 27 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة، في حين حقق لاعبه الليتواني دومانتاس سابونيس "التريبل دبل" الحادي والعشرين له هذا الموسم مع 14 نقطة و14 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وبهذا الفوز احتفظ ميامي بالمركز السادس في المنطقة الشرقية برصيد 32 انتصارا مقابل 25 هزيمة.

وتغلب تورونتو رابتورز على انديانا بايسرز 130 122 بفضل "تريبل دبل" لسكوتي بارنز الذي سجل 21 نقطة و12 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة.

وتغلب بروكلين نتس على ممفيس غريزليز 111 86. وكان الالماني دينيس شرودر بطل العالم مع منتخب بلاده الصيف الماضي، افضل مسجل في صفوف الفائز مع 18 نقطة عل الرغم من انه خاض 26 دقيقة فقط، اما الافضل في صفوف الخاسر فكان لامار ستيفنس مع 17 نقطة.

وحقق نيوروك نيكس فوزا جدليا على ديترويت بيستونز 113 111 ذلك لان حكم المباراة لم يحتسب خطأ واضحا على مهاجم بيستونز اوسار طومسون من قبل لاعب نيكس دونتي دي فينتشنسو ليسجل نيكس سلة الفوز في الرمق الاخير بواسطة جوش هارت.

واعترف الحكم جيمس وليامس بالخطأ الذي ارتكبه بعد نهاية المباراة مؤكدا بانه كان يتعين عليه احتساب الخطأ على فينتشسو.