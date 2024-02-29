اَلصَّخِير (البحرين) : كان الأسترالي دانيال ريكياردو وبطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون الأسرع الخميس على حلبة الصخير الأسرع في حصتي التجارب الحرة لجائزة البحرين الكبرى، الجولة الأولى من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

على متن سيارة رايسينغ بولز، ألفاتاوري سابقاً، سجل ريكياردو أسرع زمن في الجولة الحرة الأولى، متقدماً على سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري.

وجاء تفوق رايسينغ بولز وماكلارين لأنهما الفريقان الوحيدان اللذان استخدما الإطارات الليّنة (سوفت) خلال الجولة الأولى التي جاء فيها زميل ريكياردو الياباني يوكي تسونودا رابعاً أمام سائق أستون مارتن الإسباني فرناندو ألونسو وسائق ريد بول بطل العالم في المواسم الثلاثة الماضية الهولندي ماكس فيرستابن.

في هذه الحصة التي شهدت هبوب الرياح، جاء هاميلتون تاسعاً خلف زميله ومواطنه جورج راسل وسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو توالياً.

أما زميل فيرستابن المكسيكي سيرخيو بيريس، فجاء في المركز الثاني عشر مباشرة خلف سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس الذي يخوض موسمه الأخير مع الفريق الإيطالي قبل أن يترك مقعده لهاميلتون الذي ضرب في الجولة الحرة الثانية وحل في المركز الأول أمام زميله راسل وألونسو، بينما اكتفى فيرستابن بالمركز السادس بفارق نصف ثانية عن سائق مرسيدس.

وسجل البريطاني الزمن الأسرع على الإطار الليّن في حصة شهدت تحسن أداء ساينس الذي حل رابعاً أمام بياستري، فيما تراجع زميله لوكلير مركزاً واحداً الى التاسع مباشرة أمام بيريس.

وبما أن الجولة الحرة الثانية أقيمت في نفس توقيت السباق المقرر السبت في برمجة نادرة تتناسب مع شهر رمضان وذلك قبل أسبوع من المرحلة الثانية في شوارع مدينة جدّة السعودية، كان من الطبيعي أن يستخدم السائقون الإطارات الأقسى مع انتصاف الحصة من أجل محاكاة السباق.

ترتيب العشرة الأوائل في الجولة الأولى:

دانيال ريكياردو (أستراليا/رايسينغ بولز) 1:32.869 (23 عدد اللفات)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:32.901 (25)

أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:33.113 (25)

يوكي تسونودا (اليابان/رايسينغ بولز) 1:33.183 (24)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:33.193 (20)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:33.238 (21)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:33.251 (25)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:33.268 (24)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:33.302 (22)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ساوبر فيراري) 1:33.354 (21)

ترتيب العشرة الأوائل في الجولة الثانية:

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.374 (25 عدد اللفات)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.580 (23)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:30.660 (22)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:30.769 (25)

أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:30.784 (27)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:30.851 (25)

نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:30.884 (23)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:30.891 (26)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:31.113 (26)