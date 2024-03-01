باريس : سقط باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب في فخ التعادل الثاني توالياً وجاء أمام مضيفه موناكو 0 - 0 الجمعة على ملعب "لويس الثاني" في الإمارة في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة فرنسا، في مباراة خاض فيها مهاجمه وهدافه الدولي كيليان مبابي شوطاً واحداً فقط.

كيليان قائداً

ودفع المدرب الإسباني لسان جرمان لويس إنريكي بالنجم مبابي أساسياً ضد فريقه السابق الذي تركه عام 2017 للانتقال إلى نادي العاصمة، وحمل شارة القائد في غياب الدولي البرازيلي ماركينيوس المصاب، وذلك بعدما أخرجه في الدقيقة 65 من المباراة ضد رين في المرحلة الماضية عندما كان فريقه منهزماً 0 - 1.

ولعب مبابي الذي سيترك نادي العاصمة في نهاية الموسم، إلى جانب بديله في المباراة السابقة الدولي البرتغالي غونسالو راموش مسجل هدف التعادل في مرمى رين (1 - 1)، والإسباني ماركو أسينسيو، فيما جلس الدوليان عثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا على دكة البدلاء.

وأخرج إنريكي نجمه مبابي بين الشوطين ودفع بالدولي راندال كولو مواني مكانه، فيما حمل "صديقه" الدولي المغربي أشرف حكيمي شارة القائد.

سقوط لبضع دقائق

وسقط مبابي لبضع دقائق على أرضية الملعب في الدقيقة 27 إثر صراع على الكرة مع المدافع التشيلي غييرمو ماريبان، حيث مسك بساقه اليمنى. ولدى خروجه من غرف الملابس قبل الشوط الثاني توجّه إلى المدرجات وجلس إلى جانب والدته.

وكان سان جرمان أفلت من الخسارة على أرضه أمام رين عندما انتظر الوقت بدل الضائع لإدراك التعادل من ركلة جزاء لراموش.

ولم تكن الحال أفضل الجمعة حيث عانى فريق العاصمة أمام مضيفه ولولا تألق حارس مرماه العملاق الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي أنقذه من أهداف عدة خصوصاً في الشوط الأول، لخرج خاسراً.

ثمن نهائي "الأبطال"

وجاء التعادل الثاني توالياً لفريق العاصمة قبل أربعة أيام على زيارته مدينة سان سيباستيان الإسبانية لمواجهة ريال سوسييداد في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعزّز سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 55 نقطة بفارق 12 نقطة أمام مطارده المباشر بريست الذي يستضيف لوهافر الأحد في ختام المرحلة، فيما عزّز موناكو موقعه في المركز الثالث برصيد 42 نقطة.