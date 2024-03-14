ليفربول: تأهل ليفربول الإنكليزي عن جدارة بفوزه الكاسح على ضيفه سبارتا براغ التشيكي 6 - 1، فيما فرض التشيكي باتريك شيك نفسه البديل "السوبر" وقاد باير ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني، الى ربع النهائي على حساب ضيفه قره باغ الأذربيجاني 3 - 2 بعدما كان فريقه متخلفاً حتى الوقت بدل الضائع، على غرار ما فعل في لقاء الذهاب (2 - 2).

صلاح أساسياً وهدافاً

وعلى "أنفيلد" وبمشاركة المصري محمد صلاح أساسياً للمرة الأولى منذ الأول من كانون الثاني (يناير) ضد نيوكاسل في الدوري (4 - 2) نتيجة إصابة تعرض لها في كأس أمم إفريقيا، استعرض ليفربول مجدداً على حساب ضيفه سبارتا براغ الذي خسر ذهاباً على أرضه 1 - 5، باكتساحه 6 -1 بعدما تقدم 3 - 0 قبل مرور ربع ساعة على البداية، مما يعني أن "الريدز" اكتسح الفريق التشيكي 11-2 في مجموع الذهاب والإياب.

وتسيّد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب اللقاء وتحضر بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة مضيفه مانشستر يونايتد الأحد في ربع نهائي الكأس.

وبعدما سجل ثنائية ذهاباً، ضرب الأوروغوياني داروين نونييس مجدداً ووضع ليفربول في المقدمة (7) ثم سرعان ما أضاف "الحمر" الثاني بعد ثوانٍ معدودة عبر ابن الـ19 عاماً بوبي كلارك إثر خطأ دفاعي (8).

ومن خطأ دفاعي جديد، أضاف ليفربول الثالث عبر صلاح (10) الذي كان ممرراً في هدف الهولندي كودي خاكبو (14)، قبل أن ينجح الضيف في تقليص الفارق عبر الصربي بيليكو بيرمانتشيفيتش (42).

وعاد ليفربول الى توسيع الفارق في بداية الشوط الثاني عبر المجري دومينيك سوبوسلاي الذي تحولت تسديدته من المدافع والى الشباك (48)، ثم أضاف خاكبو السادس بعدما حول تسديدة هارفي إيليوت (55).

شيك البطل

وفي "باي أرينا" وبعدما أفلت ذهاباً من هزيمة أولى للموسم بتعويضه تخلفه 0 2 وخطفه التعادل 2 - 2 في الوقت القاتل بفضل البديل شيك، عاد المهاجم التشيكي لفرض نفسه نجم اللقاء وجنب ليفركوزن الهزيمة الأولى في مباراته الـ37 هذا الموسم في جميع المسابقات.

وكان فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو تخلف ذهاباً 0 - 2 أيضاً قبل أن يسجل شيك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لكن نصيبه الخميس كان هدفين في الوقت بدل الضائع وليس واحداً فقط.

وبعد فشله في ترجمة أفضليته، وجد ليفركوزن نفسه متأخراً بهدف للفرنسي عبد الله زبير بكرة رأسية (58)، ليضيف قره باغ الثاني بواسطة البرازيلي جونينيو دوس سانتوس (67)، رغم اضطراره لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد إلفين جعفركولييف (63).

وتمكن الهولندي جيريمي فريمبونغ من تقليص الفارق بعد عرضية من الإسباني أليكس غريمالدو (72)، قبل أن يقول شيك كلمته بهدف التعادل بعد عرضية من غريمالدو أيضاً (3+90) ثم هدف الفوز القاتل برأسية بعد تمريرة من الأرجنتيني إيزيكييل بالاسيوس (6+90).

مارسيليا يتأهل

وتأهل مرسيليا الفرنسي رغم خسارته أمام مضيفه فياريال الإسباني بثلاثية لمواطنه إتيان كابو (32) والنروجي ألكسندر سورلوث (54) والبديل الكولومبي يرسون موسكيرا (85) مقابل هدف لجوناتان كلوس (4+90)، وذلك لفوزه ذهاباً برباعية نظيفة على حساب فريق مدربه السابق مارسيلينو غارسيا تورال.

وبهدف لرافا سيلفا (66)، عاد بنفيكا البرتغالي من ملعب رينجرز الاسكتلندي ببطاقة ربع النهائي بعدما اكتفى ذهاباً بالتعادل بين جماهيره 2 - 2.

وعوض أتالانتا الإيطالي تخلفه أمام ضيفه سبورتينغ البرتغالي بهدف لبدرو غونسالفيش (33) وحسم تأهله بفضل هدفي النيجيري أديمولا لوكمان (46) وجانلوكا سكاماكا (59)، وذلك بعد تعادله ذهاباً 1 - 1.