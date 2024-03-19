ميامي: في عمر الـ 37 ليس سهلاً أن يستمر المهاجم في الحفاظ على معدله التهديفي، ولكن هذه القاعدة لا تنطبق بالضرورة على لويس سواريز نجم فريق إنتر ميامي الأميركي، والذي يستحق لقب "الملك لويس".

فقد فاز سواريز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من الدوري الأميركي للمرة الثانية خلال الموسم الحالي، وكان عنصراً أساسياً في فوز إنتر ميامي بثلاثة أهداف لهدف واحد على ملعب دي سي يونايتد السبت الماضي، حيث حل بديلاً في الدقيقة (62) وسجل هدفين لفريقه في مباراة لم يشارك بها ليونيل ميسي بسبب الإصابة، فكان "الملك لويس" حاضراً لتعويض غياب الصديق "ليو".

لويس الهداف

ويتصدر سواريز قائمة هدافي الدوري الأمريكي هذا الموسم برصيد (4) أهداف، بالتساوي مع جيورجوس جياكومو لاعب (أتالانتا يونايتد) وديجان جوفيلجيتش لاعب (لوس أنجلوس جالاكسي).

وكان نجم برشلونة السابق قد فاز بالفعل بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري الأمريكي هذا الموسم.

نادي الـ 500

سواريز البالغ 37 عاماً، يتبقى له 5 أهداف فقط ويدخل نادي الـ500 هدف طوال مسيسرته مع جميع الأندية التي لعب لها، وهو شرف لا يحظى به سوى عدد قليل من نجوم الكرة العالمية، وعلى رأسهم كريسيتانو رونالدو وليونيل ميسي والنجم الأسطوري زلاتان ابراهيموفيتش، وغيرهم من النجوم، وعلى أي حال عددهم قليل للغاية.

سورايز سجل مع 9 أندية لعب منذ عام 2005 مجموع أهداف بلغ 495 هدفاً حتى الآن.

20 عاماً في الملاعب

سواريز سيحتفل الموسم المقبل 2024-2025 بمرور 20 عاماً على بدايات مشواره الاحترافي، والذي بدأ في عام 2005 مع نادي ناسيونال بالأوروغواي، ومنه انطلق إلى أوروبا، وتحديداً الدوري الهولندي، حيث تألق في صفوف غروننغن، ثم أياكس، وجاءت الانطلاقة الكبرى بالرحيل صوب ليفربول عام 2011، ومنه إلى برشلونة "الكيان الأفضل في مسيرته" والذي فاز معه بكل البطولات، وسجل له 150 هدفاً.

وفيما بعد بدأت رحلة التراجع "نسبياً"، بالانتقال لفريق أتلتيكو مدريد، ثم ناسيونال الذي بدأ فيه مسيرته، ومنه صوب البرازيل مع فريق غريميو، وأخيراً تجربة انتر ميامي الاميركي، ودافعه الأساسي فيها هو أن يكون مع صديق العمر، ورفيق الملاعب ليونيل ميسي.

25 بطولة

يذكر أن سواريز في رصيده 25 بطولة مختلفة مع جميع الأندية التي لعب لها، وأهم بطولاته على الإطلاق، دوري أبطال أوروبا عام 2015 مع برشلونة، و 5 بطولات للدوري الاسباني، أغلاها وأكثرها أهمية لقب الليجا مع أتلتيكو مدريد، فقد نجح في صنع الفارق مع الفريق المدريدي الذي يفوز بالدوري بصعوبة بالغة في ظل وجود الريال والبارسا، ومع المنتخب الأوروغوياني صنع سواريز تاريخاً كبيراً، فقد شارك في 138 مباراة، وسجل 68 هدفاً، وقاد بلاده للتتويج بكوبا أميركا عام 2011.

سورايز يريد أن يقتحم نادي الـ 500 هدف، وهو يقترب منه بشدة، كما أنه يطمح للفوز بمزيد من البطولات، فضلاً عن أنه سوف يكمل 20 عاماً كلاعب محترف الموسم المقبل، ولايزال لطموحات "الملك لويس" بقية.