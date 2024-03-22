فورت لاودردايل (الولايات المتحدة): أنقذ مهاجم جنوى ماتيو ريتيغي منتخب بلاده إيطاليا، بطل أوروبا، من تعادل مخيب أمام فنزويلا بتسجيله ثنائية الفوز 2 1 الخميس في مباراة دولية ودية في كرة القدم في فورت لاودردايل بولاية فلوريدا.

وحصلت فنزويلا على فرصة ذهبية للتقدم في الدقيقة الثانية عندما اقتنصت ركلة جزاء اثر عرقلة مدافع تورينو أليساندرو بونجورنو لمهاجم باشوكا المكسيكي سالومون راندون داخل المنطقة فانبرى لها الأخير بنفسه لكن حارس مرمى باريس سان جرمان الفرنسي جانلويجي دوناروما تصدى لها (3).

وعانى رجال المدرب لوتشانو سباليتي بعد ذلك حتى نجح ريتيغي في منحهم التقدم مستغلا خطأ فادحا لحارس المرمى الفنزويلي رافايل رومو في إبعاد كرة قطعها لاعب وسط يوفنتوس أندريا كامبياسو ومررها الى مهاجم جنوى الذي تابعها داخل المرمى (40).

لكن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث أدركت فنزويلا التعادل سريعًا مستفيدة من قرار سيئ لدوناروما الذي راوغ روندون وحاول تمرير الكرة الى لاعب وسط فيورنتينا جاكومو بونافينتورا لكن مهاجم قادش الاسباني داروين ماشيس ضغط عليه وخطفها قبل أن يودعها المرمى الخالي.

وتألق دوناروما في الشوط الثاني بتصديه لتسديدتين لروندون (60) وخوندر كاديس (64)، قبل أن يتمكن ريتيغي من تسجيله هدفه الشخصي الثاني والفوز لإيطاليا اثر تمريرة من لاعب وسط أرسنال الانكليزي جورجينيو (80).

ورفع ريتيغي غلته الى أربعة أهداف في خمس مباريات دولية.

وقال المهاجم المولود في الأرجنتين "كانت مباراة صعبة، أنا سعيد جدا بالأداء الذي قدمته، لكنني لن أفرط في الاحتفال ويجب أن أواصل العمل".

وقال مدربه سباليتي "لقد فعل ما كان متوقعاً منه، كان مفيداً جدا"، معرباً عن أسفه "للأخطاء الكثيرة التي ارتكبها الفريق".

وأقيمت المباراة أمام 18 ألف متفرج في ملعب إنتر ميامي ونجمه الارجنتيني ليونيل ميسي، بينهم لاعب كرة المضرب الإيطالي يانيك سينر، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتخوض إيطاليا التي تستعد لنهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا في الفترة بين 14 حزيران/يونيو و14 تموز/يوليو المقبلين، مباراة ودية ثانية في الولايات المتحدة وستكون ضد الاكوادور الاحد في نيويورك.