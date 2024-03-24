لوس انجليس : رفع بوسطن سلتيكس، الفريق الوحيد الذي ضمن حتى الآن تأهله الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" الى جانب حسمه صدارة مجموعة الأطلسي في المنطقة الشرقية، عدد انتصاراته المتتالية الى تسعة بتغلبه على مضيفه شيكاغو بولز 124 113 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورغم غياب جايلن براون واللاتفي كريستابس بورزينغيس للإصابة، لا يبدو أن أحداً باستطاعته إيقاف سلتيكس الذي يتصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام، وبات على بعد فوزين من معادلة أطول سلسلة انتصارات له هذا الموسم والتي حققها بين 4 شباط/فبراير و5 آذار/مارس.

ويدين الفريق الأخضر الأسطوري بالفوز السابع والخمسين لهذا الموسم في 71 مباراة الى جايسون تايتوم وسان هاوزر وآل هورفورد، إذ سجل الأول 26 نقطة وكل من الثاني والثالث 23.

وتألق هاوز بشكل خاص من خارج القوس بعدما نجح في 7 محاولات ثلاثية من أصل 8، فيما سجل هورفورد 5 من الثلاثيات الـ21 لفريقه في اللقاء.

وكان سلتيكس يخوض مباراته الخامسة في غضون سبعة أيام، لكن ذلك لم يمنعه من التقدم بفارق 8 نقاط مع بداية الربع الأخير ثم 10 (117 107) مع بقاء 3.04 دقيقة على النهاية، ملحقاً ببولز الذي يحتل المركز التاسع المؤهل الى ملحق الـ"بلاي أوف" في المنطقة الشرقية، الهزيمة السابعة والثلاثين مقابل 34 فوزاً رغم جهود ديمار ديروزان (26 نقطة).

وبغياب نجميه الصربي نيكولا يوكيتش وجمال موراي، فاز دنفر ناغتس حامل اللقب على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 114 111 في أمسية تاريخية للأخير، إذ بدأ اللقاء بخمسة "مبتدئين" (روكي) في سيناريو لم يحصل في الدوري منذ أن بدأت الاحصائيات التي تُسجِل اللاعبين الأساسيين في المباريات موسم 1971 1972.

وتألق ريدجي جاكسون (23 نقطة) وآرون غوردون (22 مع 12 متابعة) في صفوف حامل اللقب الذي حقق فوزه الثامن في آخر 9 مباريات والرابع عشر من أصل 16 منذ عطلة مباراة كل النجوم "أول ستار".

ورفع ناغتس عدد انتصاراته الى 50 مقابل 21 هزيمة، على المسافة ذاتها من أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي يتصدر المنطقة الغربية (49 فوزاً مقابل 20 هزيمة)، فيما يقبع بلايزرز في المركز الرابع عشر قبل الأخير في المنطقة بـ19 فوزاً مقابل 52 هزيمة، بفارق أربع مباريات أمام المتذيل سان أنتونيو سبيرز الذي مني بهزيمة قاسية على أرضه أمام فينيكس صنز 106 131.