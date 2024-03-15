لوس انجليس: قاد جايلن براون بتسجيله 37 نقطة فريقه بوسطن سلتيكس لتحقيق فوز كبير على حساب فينيكس صنز 127 112 الخميس ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه".

وقدّم ثلاثي بوسطن الخطير والمؤلف من براون وجايسون تايتون وآل هورفورد عرضا هجوميا كبيرا من خلال تسجيلهم معا 87 نقطة، ليسيطروا على اللقاء امام صنز الذي سعى للثأر من خسارته امام سلتيكس 107 117 السبت الماضي في أريزونا.

وانهى تايتوم اللقاء بـ 26 نقطة فيما اضاف هورفورد 24، ليقترب سلتيكس من ضمان المركز الاول في المنطقة الشرقية قبل انطلاق الادوار النهائية "بلاي أوف".

وأمطر سلتيكس سلّة صنز بوابل من التصويبات الثلاثية (25 محاولة ناجحة من اصل 50)، فيما نجح صنز بـ 11 محاولة من اصل 31 تسديدة من خط الثلاثيات.

وكان ديفن بوكر افضل مسجّل لصنز بـ 23 نقطة، كما أضاف برادلي بيل 22 وكل من كيفن دورانت وغريسون ألن 20.

وحيّا مدرب سلتيكس جو مازولا اداء براون، قائلا "اعتقد انّه ركّز بالفعل على كونه لاعبا متكاملا".

وتابع "كل شيء لديه يبدأ من خلال صلابته الدفاعية. إنّ البداية الدفاعية الرائعة تجعله يتألق على مدار المباراة وهذا أمر مهم بالنسبة لفريقنا".

وأضاف "ويستطيع التسجيل على أي لاعب في اي وقت. إنه يقدم كرة سلة متكاملة في الناحيتين الدفاعية والهجومية. إنه ممتع للمشاهدة".

ورفع بوسطن رصيده الى 52 فوزا و14 خسارة وبات يتقدم بفارق كبير عن ميلووكي باكس في صدارة الشرقية (43 24).