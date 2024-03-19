لوس انجليس : واصل بوسطن سلتيكس تحليقه خارج السرب وحقّق فوزه الـ 54 هذا الموسم ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "ان بي ايه" وذلك على حساب ديترويت بيستونز 119 94 الاثنين على ملعب "تي دي غاردن" فيما فاز نيويورك نيكس على مضيفه غولدن ستايت ووريرز 119 112.

وكان جايلن براون افضل مسجّل لسلتيكس بـ 31 نقطة في ثلاثة ارباع فقط، فيما أحرز ديريك وايت تريبل دابل هي الاولى له في مسيرته بعدما انهى اللقاء بـ 22 نقطة، 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

وقال وايت بعد المباراة "لستُ من الساعين عادة لمطاردة الارقام وما شابه. لقد كانت قريبا مرّات عدّة (من تحقيق تريبل دابل)، لذا قلت لنفسي انني سأحاول ان احققها هذه المرة. كل الشكر ايضا لزملائي".

وإضافة الى براون ووايت، سجّل لسلتيكس ايضًا بايتون بريتشارد 23 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة، ولاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس 20 نقطة مع ثماني متابعات.

ومن جانب بيستونز، سجّل جايدن إيفي 21 نقطة مع خمس متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وفي مباراة ثانية، سجّل جالن برونسون 34 نقطة ليقود نيكس للتفوّق على ووريرز في سان فرانسيسكو.