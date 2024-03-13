لوس انجليس : سقط أوكلاهوما سيتي ثاندر، متصدر المنطقة الغربية، على أرضه أمام إنديانا بايسرز 111 121، فيما قاد جايسون تايتوم فريقه بوسطن سلتيكس الذي يتصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام، الى فوز جديد وجاء على حساب مضيفه يوتا جاز 123 107 الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في أوكلاهوما، وضع بايسرز حداً لانتصارات ثاندر عند ثلاث مباريات متتالية وألحق به الهزيمة العشرين في 65 مباراة هذا الموسم، وذلك بفضل مايلز تورنر وتايريس هاليبورتن والكاميروني باسكال سياكام، إذ سجل الأول 24 نقطة والثاني 18 مع 12 تمريرة حاسمة والثالث 18 مع 11 متابعة.

وكان بايسرز موفقاً في هذه الأمسية بعدما نجح في 53.9 بالمئة من محاولاته في لقاء بدأه بقوة حتى وصل الفارق الى 16 نقطة قبيل نهاية الشوط الأول.

ورد ثاندر في الربع الثالث بتسجيله 41 نقطة ما سمح له بالتقدم بفارق نقطة واحدة، لكن بايسرز تمكن من الابتعاد مجدداً في الربع الأخير الذي حسمه لصالحه 27 24 في طريقه الى فوزه السابع والثلاثين مقابل 29 هزيمة.

وكان الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر الأفضل في صفوف ثاندر بتسجيله 30 نقطة مع 10 متابعات و5 تمريرات حاسمة، من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب فريقه الهزيمة ما جعله يتشارك صدارة المنطقة الغربية مع دنفر ناغتس حامل اللقب، وذلك بفارق نصف مباراة عن مينيسوتا تمبروولفز الذي تغلب بدوره على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 118 100 بفضل 37 نقطة لأنتوني إدواردز و28 للكندي نيكيل ألكسندر ووكر في أمسية خسر خلالها صاحب الأرض جهود نجمه كواي لينارد في نهاية الربع الأول بسبب إصابة في الظهر.

وبهذا الفوز الذي تحقق أيضاً بفضل 23 نقطة من مايك كونلي، تجنب تمبروولفز تلقي ثلاث هزائم متتالية لأول مرة هذا الموسم، بعد يومين على خسارته في الملعب ذاته أمام لوس أنجليس ليكرز.

وبعدما كان متخلفاً بفارق 22 نقطة 35 57 مع انتصاف الربع الثاني، فرض تمبروولفز سيطرته على اللقاء وحقق أكبر عودة له بالنتيجة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012 رغم خسارته جهود الفرنسي رودي غوبير (8 نقاط و11 متابعة) في الدقائق الأخيرة نتيجة إصابة في الأضلع.

وكان بول جورج (22 نقطة) الأفضل في صفوف كليبرز الذي مني بهزيمتين توالياً للمرة الثانية فقط منذ عيد الميلاد، والثالثة والعشرين هذا الموسم في 64 مباراة.

وفي سولت لايك سيتي، سجل تايتوم 38 نقطة وأضاف ديريك وايت 24 في غياب جايلن براون (إصابة في الظهر) واللاتفي كريستابس بورزينغيس (إصابة عضلية) وآل هورفورد (إصابة في القدم)، في فوز سلتيكس على مضيفه يوتا جاز 123 107.

كما ساهم جرو هوليداي (16 نقطة) وسام هاوزر (14 نقطة) في الفوز الحادي والخمسين لسلتيكس في لقاء تألق خلاله الفريق الأخضر الأسطوري من خارج القوس بتسجيله 20 ثلاثية وفي الفرص الثانية من المتابعات الهجومية التي سجل منها 22 نقطة، مقابل 8 فقط لمضيفه الذي مني بهزيمته الحادية عشرة في آخر 13 مباراة.