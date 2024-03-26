فروتسلاو (بولندا): نجح منتخب أوكرانيا في تأكيد الهوية الأوروبية لبلاده عبر كرة القدم بعيداً عن السياسة وأجواء الحرب والنزاع مع الجارة الكبرى روسيا، ورسم نجوم أوكرانيا الابتسامة على وجوه 44 مليون أوكراني، بعد التأهل إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024، والتي تقام في ألمانيا الصيف المقبل.

حسم منتخب أوكرانيا تأهله رسمياً إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، بعد الفوز على منتخب أيسلندا في التصفيات المؤهلة للبطولة، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وافتتح ألبرت جوذموندسون أهداف اللقاء لصالح منتخب أيسلندا في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وتمكن فيكتور تسيهانكوف من تعديل النتيجة لمنتخب أوكرانيا في الدقيقة 54 من زمن المباراة، قبل أن يسجل ميخايلو مودريك هدف التأهل إلى اليورو في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وبعد التأهل من المسار الثاني في التصفيات المؤهلة إلى "يورو 2024"، فإن المنتخب الأوكراني سينضم إلى المجموعة الخامسة برفقة منتخبات بلجيكا، سلوفاكيا ورومانيا.

المشاركة الرابعة

وكان المنتخب الأوكراني تأهل إلى نهائي المسار الثاني في التصفيات، بعد الفوز على منتخب البوسنة والهرسك في نصف النهائي بنتيجة (2-1).وسيسجل المنتخب الأوكراني مشاركته الرابعة في كأس الأمم الأوروبية، بعدما ظهر لأول مرة في يورو 2012 وآخرها كان في يورو 2020.

رسالة زيلينسكي

وفي رسالته عقب التأهل كتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر منصة اكس :"شكرا لكم يا شباب! شكرا لكم فريق أوكرانيا! هناك مشاعر كبيرة للبلد بأكمله، لتحقيق الفوز المهم والتأهل لكأس الأمم الأوروبية، ولإثبات ذلك مرة أخرى: كلما واجه الأوكرانيون صعوبات فإنهم لا يعرفون الاستسلام، استمروا في النضال".

الأوكرانيون يفوزون بالتأكيد، في الأوقات التي يحاول فيها العدو تدميرنا، نثبت كل يوم أن الأوكرانيين موجودون وسيظلون كذلك، أوكرانيا كما هي، وسوف تكون دائماً! شكرا لكم على هذا النصر! المجد لأوكرانيا!



