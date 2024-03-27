مدريد: يواصل النجم البرازيلي الشاب إندريك (17 عاماً) فرض نفسه بقوة، ويكفي حضوره عبر غلاف غلوبو وصولاً إلى عناوين ماركا، وهما من أشهر الصحف والمواقع الاخبارية في البرازيل واسبانيا، ومع إندريك اكتسبت صديقته غابرييلي شهرة واسعة، في إطار تصنيف تطلق عليه الصحافة العالمية "واجز WAGA" أي زوجات وصديقات النجوم.

الموديل البرازيلية غابرييلي ميراندا تبلع 21 عاماً، وهي أكبر عمراً من صديقها إندريك نجم الريال "القادم" والبرازيل بـ 4 سنوات، فهو لا يتجاوز 17 عاماً، وبعد أن نجح في التسجيل للبرازيل أمام الإنكليز، ثم الاسبان خلال الأيام الماضية، اكتسب شهرة أكبر، خاصة أنه سوف يكون لاعباً في صفوف ريال مدريد في المستقبل القريب.

الموديل أكثر استفادة

وفي الوقت الذي يحقق إندريك الشهرة المبكرة، كانت غابرييلي حاضرة في المدرجات بالبرنابيو، وعقب المباراة ذهب اللاعب الشاب صوبها، وقبلها ومنحها قميصه الذي خاض به المباراة، ليبدأ الجميع في البحث عن هذه الفتاة، مما أكسبها شهرة وجعلها تستقطب الآلاف من المتابعين عبر حسابها بانستغرام في غضون ساعات.

ويكفي أن صحيفة وموقع غلوبو في البرازيل، وماركا في اسبانيا جعلا من الموديل غابرييلي عنواناً، ومقالاً وتقريراً، وفي نهاية الأمر أصبح إندريك في قائمة تطلق عليها الصحافة العالمية "مغفلون في شباك الجميلات" في إشارة إلى أن الموديل غالباً هي التي تستفيد من اللاعب، وهو الذي يقدمها لعالم النجومية، كما هو حال غالبية صديقات نجوم كرة القدم.

قبلة الشهرة

مع صافرة النهاية والتعادل 3-3 بين إسبانيا والبرازيل الثلاثاء، صعد المهاجم إندريك البالغ من العمر 17 عاماً إلى المدرجات في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد لتقبيل صديقته غابرييلي ميراندا، وكان لهذه اللفتة تداعيات على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنها أصبحت موضوعا في الصحافة الإسبانية، وبالطبع البرازيلية، لكن من هي صديقة نجم بالميراس ومنتخب البرازيل، ولاعب ريال مدريد المستقبلي؟

من هي غابرييلي؟

غابرييلي ميراندا يبلغ من العمر 21 عامًا، وقد بدأ الاثنان التعارف في أكتوبر من العام الماضي، وكان لديها ما يقرب من 150 ألف متابع على إنستغرام، ولكن مع كل الوضوح في علاقتها مع اللاعب الشاب، وصل عدد متابعيها إلى 533 ألفا. وكانت الشابة مشهورة بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي قبل علاقتها مع إندريك، لكنها أصبحت أكثر شهرة وبصورة لافتة بعد أن حدث التقارب بينهما.

غابرييلي هي موديل لعدد من متاجر الملابس والإكسسوارات، بالإضافة إلى ماركات المجوهرات الشهيرة، كما أصبح اسمها معروفاً في مجال التجميل، وهي علامة تجارية للفتاة العشرينية، في عالم مستحضرات التجميل ومنتجات الشعر.

الجدير بالذكر، ووفقاً لصحيفة وموقع "غلوبو" البرازيلي فإن غابرييلي تقول إنها تحب بالميراس، متأثرة بعائلتها التي تعشق النادي، وأنها حضرت بالفعل مباريات للفريق حتى قبل الارتباط مع إندريك، الذي شوهدت معه في أحد المطاعم في ساو باولو، حيث يعيش كلاهما.

مستقبل كبير لإندريك

ينتقل إندريك قريباً إلى ريال مدريد، في صفقة مليونية، وسوف يتعرف حينها على عالم المال والثراء، وكذلك الشهرة، خاصة أن الريال يتمتع بمكانة عالمية كبيرة، و غابرييلي، التي تدرس التغذية وبدأت في اتخاذ خطوات أكبر في مجال الاعلانات، ما زالت لا تعرف ماذا ستفعل، ولكنها تفكر بالفعل في مبادلة البرازيل بإسبانيا لكي تستمتر إلى جوار اللاعب الواعد.