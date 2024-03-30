إيلاف من القاهرة: أشارت تقارير إنكليزية أن النجم المصري عمر مرموش (25 عاماً)، والذي يواصل رحلة التألق مع فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني في الوقت الراهن، أصبح مطلوباً بقوة في أندية البريميرليغ، وتحديداً ليفربول وتوتنهام.

وأشار التقرير الذي نشرته "الصن" اللندنية إلى أن قيمة الصفقة لن تقل عن 50 مليون يورو، خاصة أن ليفربول، وكذلك توتنهام، وغيرهما من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز يرغبون في الحصول على توقيعه لأسباب عدة، على رأسها أنه لا يزال في بدايات رحلة التألق، ولا يتجاوز 25 عاماً، كما أنه يملك المرونة التكتيكية التي تجعله يقدم مستويات جيدة كمهاجم، وذلك جناح أيمن أو أيسر، فضلاً عن قدرته على اللعب في مركز صانع الألعاب.

15 هدفاً و 6 أسست

ويضاف إلى عوامل جاذبية موموش في بورصة الانتقالات الكروية في القارة العجوز، أنه يقدم أفضل مستوياته منذ بداية مسيرته الاحترافية، فقد سجل 15 هدفاً، من بينها 10 أهداف في البوندسليغا "الدوري الألماني" مع فريقه الحالي، وصنع 6 أهداف.

الأكثر تأثيراً في مصر

ومنذ احترافه أوروبياً قبل أن يتجاوز 18 عاماً، سجل مرموش في ملاعب أوروبا 31 هدفاً في 120 مباراة، وهو معدل جيد للاعب لايزال في بدايات مشواره الكروي، كما أنه لم يلعب حتى الآن في صفوف فريق هجومي كبير، فقد سبق له اللعب لأندية فولفسبورغ، وشتوتجارت، وحالياً ينشط في صفوف فريق اينتراخت فرانكفورت، والذي يتألق في صفوفه بصورة لافتة، فضلاً عن أنه أصبح من أكثر اللاعبين تأثيراً في صفوف المنتخب المصري.