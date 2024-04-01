نيويورك : غرّمت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما نجم سان أنتونيو سبيرز مبلغ 25 ألف دولار الأحد، بسبب رميه الكرة إلى الجمهور بعد المباراة التي فاز فيها فريقه على نيويورك نيكس الجمعة.

وقاد ويمبانياما (20 عاماً) فريقه إلى الفوز بتسجيله 40 نقطة و20 متابعة في المباراة التي انتهت 130 - 126 بعد التمديد على نيكس الذي سجّل له جايلن برانسون 61 نقطة.

وأصبح ويمبانياما أول روكي (لاعب مبتدئ في الدوري) يسجل 40 نقطة و20 متابعة، منذ شاكيل أونيل عام 1993 (46 نقطة و21 متابعة).

أضاف الفرنسي سبع تمريرات حاسمة، سرقتين وحائط صد واحد، مفسداً ليلة رائعة على برانسون الذي كان على بعد نقطة واحدة من الرقم القياسي لنيكس البالغ 62 نقطة في مباراة واحدة، حققه كارميلو أنتوني في 2014.

واحتضن ويمبانياما الكرة واضعاً إياها على صدره قبل رميها إلى الجمهور في ملعب سان أنتونيو.

وبعد سؤاله عمّا إذا كان مستعداً لدفع الكلفة بسبب الكرة الضائعة، قال مازحاً "شخصٌ آخر سيفعل ذلك".

وتمنع قوانين الدوري رمي الكرة أو ركلها عمداً نحو المدرجات.