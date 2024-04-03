باريس : قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان لمواجهة ليون في نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز على ضيفه رين 1- 0 الأربعاء في نصف النهائي.

وسجل مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40، بعدما اهدر قبلها بثلاث دقائق ركلة جزاء تصدى لها الحارس المخضرم ستيف مانداندا، وجاءت مشاركة مبابي أساسياً، وتسجيله هدف المباراة الوحيد على الرغم من شعوره بالغضب من طريقة تعامل المدرب لويس إنريكي معه، حيث يبقيه احتياطياً في بعض المباريات.

ورفع مبابي رصيده إلى 37 هدفاً في المسابقة وبات رابع أفضل هداف في تاريخ الكأس بعد ميشال بلاتيني (44) والأرجنتيني ديليو أونيس (44) وبرنار لاكومب (39).

وبعد فوزه بست من 7 نسخ للمسابقة بين عامي 2015 و2021، خرج سان جرمان، حامل الرقم القياسي لعدد الانتصارات (14)، من ثمن النهائي في الموسمين الماضيين أمام نيس ومرسيليا. كما ثأر من رين لخسارته امامه في نهائي 2019 بركلات الترجيح 5 6 بعد التعادل 2 2.

النهائي رقم 20

وواصل سان جرمان الذي وصل إلى النهائي العشرين في تاريخه في رقم قياسي ليفك ارتباطه مع مرسيليا، عروضه الإيجابية في اول موسم له باشراف الاسباني لويس إنريكي، اذ يتجه للاحتفاظ بلقبه في الدوري للموسم الثالث توالياً الذي يتصدره بفارق كبير يبلغ 12 نقطة عن وصيفه بريست، كما وصل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث تنتظره مواجهة نارية أمام برشلونة الإسباني.

واشرك إنريكي الثلاثي مبابي والكوري الجنوبي لي كانغ إن وعثمان ديمبيليه اساسياً في الهجوم، إضافة إلى القائد البرازيلي ماركينيوس العائد من الاصابة في الدفاع وذلك للمرة الاولى منذ 17 شباط (فبراير).

واستهل سان جرمان المباراة ضاغطا، فانفرد مبابي بعد تمريرة من ديمبيليه بالحارس مانداندا (39 عاما) الذي تصدى لكرته قبل أن تصطدم بالعارضة وتسقط امام مرماه (12)، ورد رين بهجمة مرتدة انهاها أرنو كاليمويندو بتسديدة صدها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

وتلاعب ديمبيليه بدفاع رين داخل المنطقة وسدد فوق المرمى (26).

وحصل سان جرمان على ركلة جزاء بعد مجهود فردي من مبابي داخل المنطقة تلاعب خلاله بالمدافع وارميد أوماري الذي اضطر لمسكه بقميصه واسقاطه، إلا ان مهاجم منتخب "الديوك" اهدر ركلته بعدما تصدى لها مانداندا (37).

وعوض مبابي بافتتاحه التسجيل في ثامن اهدافه في المسابقة هذا الموسم، بعد تمريرة في العمق من الإسباني فابيان رويس، فاخترق المنطقة وراوغ وسدد كرة اصطدمت بالمدافع الشاب أوماري وخدعت مانداندا (40).

مانداندا يتألق

وفي الشوط الثاني، انقذ مانداندا فريقه من فرص عدة ابرزها بمواجهة مبابي (53 و58)، فيما مرت رأسية كاليمويندو فوق مرمى نادي العاصمة (67).

وتألق مانداندا مرة جديدة بتصديه للبديل الإسباني ماركو أسنسيو (79).

ووصل ليون، المتوج باللقب 5 مرات، إلى النهائي لأول مرة منذ فوزه الأخير عام 2012، بفوزه على ضيفه فالنسيان من الدرجة الثانية 3 0 الثلاثاء في نصف النهائي الآخر.