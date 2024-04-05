القاهرة: تعثرت استضافة العاصمة السعودية الرياض مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري لكرة القدم، بحسب ما كشف المتحدث باسم الزمالك ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

وكانت السعودية قدّمت عرضاً لاستضافة المباراتين "بمئات ملايين (الجنيهات) ومبلغ آخر بالملايين لباقي أندية الدوري سيكون مناسباً لقيمة منتج الدوري المصري"، بحسب رئيس رابطة الدوري المصري أحمد دياب.

ويلعب الأهلي حامل اللقب وبطل إفريقيا مع الزمالك ثالث الموسم الماضي ذهاباً في 15 نيسان (أبريل) الحالي في مباراةٍ مؤجلةٍ عن المرحلة العاشرة، قبل مواجهةٍ ثانيةٍ في 25 حزيران (يونيو).

وبعد تعليق للمتحدث باسم الزمالك أحمد سالم على موقع فيسبوك أفاد بان فريقه "سيتواجد في ستاد القاهرة يوم 15 (نيسان) أبريل لمقابلة فريق الأهلي"، كشف آل الشيخ عن تفاصيل المفاوضات، عازياً أسباب تعذر اقامة المباراتين في السعودية إلى قوانين الاتحاد الدولي (فيفا)، لرفض لعب أي مواجهة في الدوري خارج القارة.

وردّ آل الشيخ على سالم، قائلا في حسابه على فيسبوك "الأخ المتحدث حاول تأخذ البطولة في شيء آخر إذا لم تستطع اخذها في الملعب".

وأضاف في مكالمة هاتفية مع قناة أو تايم سبورتس المصرية في وقت متأخر الخميس، رداً على مزاعم رفض الزمالك خوض المباراة في السعودية "الزمالك وافق قبل الأهلي على خوض مباراتين في السعودية مقابل مليون دولار بالاضافة إلى الإقامة".

وتابع انه استفسر مع المصري هاني أبو ريدة عضو مجلس فيفا حول قانونية استضافة المباراتين "لكنه أبلغني بان أنظمة فيفا تمنع إقامة مباريات الدوري في قارة أخرى. وهناك واقعة مماثلة لمباراة في الدوري الإسباني بين برشلونة وجيرونا تم رفض إقامتها في الولايات المتحدة، لان النقل يرتبط فقط بوجود ظروف سياسية وقهرية".

وسبق أن تقابل قطبا الكرة المصرية في السعودية في الثامن من آذار (مارس) الماضي ضمن أوّل نهائي لكأس مصر يقام خارج البلاد، وانتهى بتتويج الأهلي باللقب للمرة الـ39 في تاريخه.

وأوضح آل الشيخ "أكّد لي أبوريدة أن حالة نهائي كأس مصر مختلفة لأنها مباراة واحدة ولا تؤثر على أي فرق أخرى".

كما ابلغه أبو ريدة، بحسب ما أضاف، باستحالة استضافة السعودية مباريات الأهلي الإفريقية "لأنها بطولة قارية".

بدوره، قال دياب عبر "أون تايم سبورتس 1": "خاطبنا الأهلي والزمالك على إقامة قمة الدوري في السعودية وتسلمنا موافقات رسمية من الطرفين، وبدأنا باقي الإجراءات والخطوات لإكمال المشروع".

وتابع "لم نحصل على رد من فيفا حتى الآن بشأن إمكانية إقامة القمة في السعودية، وفي حال وصلنا رد فلن نستطيع بسبب ضيق الوقت".

ويحتل الأهلي الذي وضع قدماً في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بفوزه على مضيفه سيمبا التنزاني 1 0، المركز العاشر في الدوري راهناً بـ17 نقطة، علماً أن له عدد كبير من المباريات المؤجلة (لعب 8)، فيما يتأخّر عنه الزمالك بنقطتين في المركز الثالث عشر بـ15 نقطة (لعب 11).