إيلاف من القاهرة: نجح الأهلي في خطف لقب كأس مصر على حساب منافسه التاريخي الزمالك، في مباراة أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض بهدفين دون مقابل الجمعة، وحصل فريق "الشياطين الحمر" على اللقب بالإضافة إلى جائزة مالية تبلغ قيمتها 950 ألف دولار، بالإضافة إلى 50 ألف دولار لأفضل لاعب في المباراة، وهو نجم الأهلي الحالي والزمالك السابق، إمام عاشور صاحب الهدف الأول.

الزمالك الأفضل ولكن

سيناريو المباراة التي أقيمت بملعب الأول بارك بالرياض، لا يتفق مع النتيجة النهائية، فقد كان الزمالك هو الطرف الأفضل من حيث الاستحواذ، والذي بلغت نسبته 52 %، والأكثر محاولة على المرمى، وإهداراً لفرص التهديف، إلا أن الأهلي انتفص في الدقائق الأخيرة، وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 85، بواسطة إمام عاشور من تمريرة سحرية من محمد مجدي "قفشة"، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 94.

عمرو دياب.. مفاجأة المباراة

المباراة شهدت اهتماماً إعلامياً وجماهيرياً كبيراً ليس اليوم فحسب، بل طوال الأيام الماضية، وذلك بالنظر إلى إقامتها خارج مصر للمرة الأولى في تاريخ البطولة المصرية العريقة التي انطلقت منذ 103 أعوام، كما كان التنظيم مبهراً على المستويات كافة، وخاصة جودة النقل التلفزيوني، وكذلك مشاركة النجم المصري عمرو في دياب في الغناء قبل ضربة البداية، مما منح المواجهة بعداً جماهيرياً ترفيهياً غير مسبوق.

عاشور البطل المتوج

نجح إمام عاشور نجم الأهلي، ولاعب الزمالك السابق، المنتقل إلى صفوفه بداية الموسم الحالي من الدوري الدنماركي، في أن يصنع الفارق للفريق الأحمر بالهدف القاتل الذي سجله في الدقيقة 85، مما جعل المواجهة تكتسب بعداً أكثر إثارة، خاصة أن جماهير الزمالك أطلقت عليه صيحات الاستهجان طوال المباراة، فيما نال اللاعب تشجيعاً كبيراً من جمهور الأهلي طوال فترات المواجهة، وتمكن عاشور من إهداء الأهلي جائزة مالية كبيرة تبلغ قيمتها 950 ألف دولار، خاصة أنه صاحب هدف تحويل دفة المباراة، وحصل عاشور على 50 ألف دولار بعد اختياره أفضل لاعب في المباراة.

