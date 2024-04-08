Monte Carlo (موناكو): ضمن الكندي فيليكس اوجيه الياسيم مكانا في الدور الثاني لدورة مونتي كارلو للماسترز في كرة المضرب لمواجهة الاسباني كارلوس ألكاراس المصنّف ثالثا عالميًا، عقب فوزه على الايطالي لوكا ناردي 6 2 و6 3 في الدور الاول الاثنين.

وهيمن اوجيه الياسيم على اللقاء حاصداً فوزه الثاني فقط في خمس مباريات بمقر اقامته مونتي كارلو.

وقال أوجيه الياسيم بعد اللقاء "ليست بطولة الماسترز حيث حظيت بالنجاح الاكبر على الاطلاق. لكنها بداية جيدة للاسبوع".

ويتفوّق الكندي على منافسه المقبل ألكاراس 3 2 في خمس مواجهات سابقة بينهما، لكنّها ستكون المرة الاولى التي يلتقيان بها على أرضية ترابية.

من جهته، أعفي ألكاراس من خوض الدور الاول، لكنه اكتفى بتدريبات خفيفة الاثنين حيث يستمر في ارتداء ضمادة على ساعده الأيمن.

ولم يحقق ألكاراس حامل لقب بطولتين كبريين اي فوز بعد في تاريخ مشاركاته بدورة مونتي كارلو، إذ خسر المباراة الافتتاحية لعام 2022 قبل ان ينسحب من نسخة العام الماضي.

من جهته، فاز البلغاري غريغور ديميتروف التاسع على فالنتان فاشيرو من موناكو 7 5 و6 2.

وسيلعب ديميتروف مع الفائز بين الايطالي ماتيو بيريتيني والصربي ميومير كيتسمانوفيتش في الدور المقبل.

وكان بيريتيني تُوج الاحد باول القابه منذ عامين بإحرازه دورة مراكش المغربية.

وبلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني عشر الدور الثاني دون ان تستكمل المباراة، بعد انسحاب منافسه الصربي لاسلو دجيري بداعي الاصابة.