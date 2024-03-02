دبي : تُوّج الفرنسي أوغو أومبير المصنّف خامسًا بلقب دورة دبي الدولية في كرة المضرب (500) عقب فوزه في النهائي على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 6 - 4 و6 - 4 السبت.

وانضم اللاعب الفرنسي إلى اللاتفي أرنيست غولبيس والسلوفاكي مارتن كليزان، وهما اللاعبان الوحيدان اللذان فازا في الحقبة المفتوحة عند الرجال بالمواجهات النهائية الست الأولى ضمن جولة المحترفين، حيث حصد أومبير لقبه الثاني هذا الموسم والسادس بشكل عام، وسيشق ابن الـ 25 عاما طريقه نحو المراكز الـ 15 الاولى في التصنيف العالمي الجديد الذي يصدر الاثنين، ليصبح في المركز 14.

احصائياتي جيدة في النهائي

وقال أومبير عقب تتويجه باللقب "قدمت مستوى مذهلاً طوال الاسبوع، لكن اليوم لم يكن سهلاً، وتابع "لدي احصائية جيدة في النهائي، وهذا يعود لانني املك فريقا جيدا جدا حوالي".

وخاض أومبير مسارا صعبا وصولا الى النهائي في دبي، إذ عوّض تأخره بمجموعة امام مواطنه غايل مونفيس، قبل ان يقصي البريطاني المخضرم أندي موراي، ثمّ يهزم البولندي هوبرت هوركاتش بصعوبة، وصولا الى اقصائه الروسي دانييل مدفيديف حامل اللقب والمصنّف اول في الدور نصف النهائي.

وبات أومبير، الى جانب الايطالي يانيك سينر، اللاعبَين الوحيدين اللذين فازا بأكثر من لقب حتى اللحظة هذا العام، بعد ان توج الاول بلقب دورة مرسيليا الشهر الماضي، محرزا ايضا ثاني القابه في فئة الـ 500 نقطة بعد دورة هالي قبل 3 اعوام.

روبليف يدفع ثمناً باهظاً

من جهته، كان بوبليك قد بلغ النهائي بعد اقصاء الروسي اندري روبليف بشكل مفاجئ من اواخر المباراة التي جمعتهما في الدور نصف النهائي بسبب كلمات بذيئة تجاه حكم الخط، حيث سيتمكن اللاعب الكازاخستاني من التقدم الى المركز التاسع عشر في التصنيف العالمي.

وقال بعد اللقاء "حظيت بكل شيء هذا الأسبوع وأنا سعيد جدا لوجودي هنا. شكرا، أوغو لانك ذكرتني بشعور الخسارة في النهائي".

وتابع "بصراحة، قبل النهائي، اعتقدت انني اذا فزت، سأهدي هذا الفوز الى ابني. لذا انا آسف، ربما في المرة المقبلة".