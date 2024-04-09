مونتي كارلو (موناكو): تأهّل الأسترالي أليكس دي مينور المصنّف 11 عالمياً إلى الدور الثاني لدورة مونتي كارلو للماسترز في كرة المضرب، بعدما سحق السويسري ستانيسلاس فافرينكا 6 3 و6 0 الثلاثاء.

واحتاج دي مينور (25 عاماً) إلى 62 دقيقة فقط لتحقيق الفوز في مباراةٍ تأجّلت لساعتين ونصف بسبب هطول الأمطار.

ولم يُقدّم المخضرم فافرينكا (39 عاماً) المصنّف ثالثاً سابقاً و79 راهناً المطلوب في الدور الأوّل بمواجهة نظيره الأسترالي.

وارتكب فافرينكا الذي توّج باللقب عام 2014 والفائز ببطولتي غراند سلام، 28 خطأً فخسر ثلاثة إرسالات في المجموعة الأولى مقابل إرسال واحد لدي مينور الذي سحق منافسه في المجموعة الثانية وكسر إرساله ثلاث مراتٍ جديدة.

وسيلعب الأسترالي المتوّج بدورة أكابولكو المكسيكية مع الهولندي تالون خريكسبور في الدور الثاني.

وتأخّرت المباراة التي كان من المفترض أن تنطلق في الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (9:00 بتوقيت غرينيتش) لنحو ساعتين ونصف بسبب الأمطار.

ومن المتوقّع هطول المزيد من الأمطار على الإمارة الفرنسية مما قد يؤدّي إلى تغييرٍ في الجدول الزمني للمباريات.