باريس: "أنظروا إلى لسماته، ولاحظوا موهبته، إنه الموهوب لامين يامال، وعلى الرغم من ذلك إذا لم يقدم أفضل ما لديه مع برشلونة، فسوف ينتهي به الأمر في إشارة مرور".

بهذه الكلمات "العنصرية" تحدث معلق شبكة موفيستار في اسبانيا خلال تعليقه على مداعبة النجم الاسباني المغربي لامين يامال لاعب برشلونة البالغ من العمر 17 عاماً، للكرة قبل بداية مباراة باريس سان جيرمان والبارسا في دوري الأبطال، الأربعاء، ويقصد المعلق بكلماته التي أثارت ضحكات من ضيوف الاستديو، أن لامين يامال مهاجر، فالأب مغربي، والأم من غينيا الاستوائية، وفي حال لم يقدم الأداء الجيد مع برشلونة فقد يصبح مشرداً في الشوارع ممتهناً التسول في اشارات المرور.

ردة فعل غاضبة

وانفجرت مواقع السوشيال ميديا في اسبانيا وغيرها غضباً من تعليقات المحلل والمعلق مونو بورجوس، ولم يتوقف الغضب عند هذا الحد، بل إن نجوم البارسا وباريس سان جيرمان رفضوا التحدث لشبكة موفيستار عقب المباراة، وأبلغوا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهذا القرار تعبيراً عن غضبهم وتضامنهم مع اللاعب ضد تعالي وعنصرية المحلل التلفزيوني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد رفض برشلونة وسان جيرمان أن يتحدث لاعبو الفريقين مع شبكة "موفيستار"، بسبب تعليق عنصري من المحلل مونو بورجوس، بشأن لامين يامال نجم البارسا.

اعتذار علني

وعاد بورجوس بعد ذلك للاعتذار من كلماته العنصرية، بعد أن تعرضه لانتقادات واسعة وهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال في اعتذاره :"لم أقصد توجيه إهانة أو تقليل من شأن اللاعب، وفي حال كانت كلماتي قد تم فهمها بطريقة ما فأنا أعتذر عن ذلك علناً".

البارسا فعلها في حديقة الأمراء

وكان فريق برشلونة قد حقق الفوز على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة 3-2 الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء"، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي الثلاثاء المقبل، بملعب "لويس كومبانيس"، معقل الفريق الكتالوني، بمدينة برشلونة.