Monte Carlo (موناكو): بات اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 12 عالمياً الجمعة أول الواصلين إلى الدور نصف النهائي من دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب، بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف 6 4 و6 2.

واحتاج اليوناني البالغ 25 عاماً والمتوّج باللقب عامي 2021 و2022 إلى ساعة و22 دقيقة للتغلب على منافسه المصنف 17، علما انه كان خرج من الدور ربع النهائي العام الماضي.

وسيلعب تسيتسيباس مع الفائز من مباراة الإيطالي يانيك سينر، المصنف ثانياً والذي وحده الإسباني كارلوس ألكاراس تمكن من الفوز عليه منذ مطلع العام الحالي (في نصف نهائي دورة إنديان ويلز)، والدنماركي هولغر رونه السابع وصيف بطل النسخة الماضية.

وفشل اللاعبان في الاحتفاظ بارساليهما في المجموعة الاولى، مع 3 حالات للكسر في الاشواط الثلاثة الاولى، لكن تسيتسيباس كان اول من احتفظ بارساله ليتقدم 3 1.

وعندما كانت النتيجة 5 4 لصالح تسيتسيباس، استدعى خاتشانوف المعالج بسبب ألم في الجزء الداخلي من فخذه الأيسر.

غير أن الروسي البالغ 27 عاماً فشل في اقلاق تسيتسيباس الذي فاز عليه للمرة الثامنة في 9 مواجهات.

قال تسيتسيباس "كنت فعالا للغاية منذ البداية، وكان لديّ سرعة كبيرة واكتسبت زخما".