إيلاف من القاهرة: تتعلق أنظار الملايين حول العالم وفي العالم العربي ببطولةدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فهي البطولة الأعلى فنياً، والأكثر إثارة ومتابعة جماهيرياً، والأغلى مالياً، والحاضرة بقوة إعلامياً، وعقب نهاية مباريات ربع النهائي، إليكم الأندية التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي وجدول المباريات.

فقد اكتمل عقد الفرق المتأهلة الى نصف النهائي بعد أن تأهل ريال مدريد وبايرن ميونخ الأربعاء، بفضل فوز "المدريدي" على مان سيتي، وتجاوز "البافاري" عقبة فريق آرسنال، كما تأهل الثلاثاء باريس سان جيرمان عقب فوزه على برشلونة، فضلاً عن صعود بوروسيا دورتموند إلى الدور المقبل على حساب أتلتيكو مدريد.

من يلتقي مع الريال؟

جاء تأهل ريال مدريد بفضل ركلات الترجيح التي فاز بها بنتيجة 4-3 بعد أن كان قد تعادل مع مانشستر سيتي ذهاباً في مدريد (3-3) وإيابا في مانشستر (1-1)، وبدوره تفوق البايرن على أرسنال بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند حجزا مقعديهما في الدور نصف النهائي أمس الثلاثاء على حساب برشلونة وأتلتيكو مدريد.

وتنطلق مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في 30 نيسان (أبريل) الجاري، أما مرحلة الإياب فتبدأ في السابع من آيار (مايو) المقبل.

ويلتقي بوروسيا دورتموند مع ضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب الدور نصف النهائي على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" يوم الثلاثاء الموافق 30 نيسان (أبريل) 2024، قبل أن تتكرر المواجهة في الإياب على ملعب "حديقة الأمراء" 7 آيار (مايو) 2024.

"كسر عظم"

وفي مواجهة "كسر العظم"، يلتقي بايرن ميونيخ مع ضيفه ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي على ملعب "أليانز آرينا" يوم الأربعاء الموافق 1 آيار (مايو) 2024، قبل أن تتكرر المواجهة في الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم 8 آيار (مايو) 2024.

وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في الأول من حزيران (يونيو) المقبل على ملعب "ويمبلي" في لندن، وسط ترقب عالمي كبير لمعرفة هوية النهائي، فهل يفعلها الريال ويتجاوز البايرن؟ ويتمكن في المقابل باريس من اقصاء دورتموند لكي يجد مبابي نفسه في مواجهة الريال في النهائي ؟