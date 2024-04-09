إيلاف من مدريد: في قمة كروية قادمة من "كوكب المتعة" تعادل ريال مدريد مع مان سيتي 3-3 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مما جعل القمة تفي بكافة وعودها، وتثبت أحقيتها بحالة الترقب العالمي الذي سبق انطلاقتها، خاصة أنها أقيمت بين الفريقين الأغلى من حيث القيمة السوقية عالمياً، حيث تبلغ قيمة السيتي والريال معاَ مليار و 600 مليون يورو، وفي عالم كرة القدم، فإن القمية المالية تتناسب بالضرورة مع القيمة الفنية والكروية.

كما أنها قمة تكتيكية من الطراز الرفيع بين اثتين من أفضل العقول التدريبية على المستوى العالمي، وهما كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال "ملك الأبطال"، والاسباني بيب غوارديولا المدير الفني للمان سيتي وصاحب المدرسة الكروية الأكثر جرأة ومتعة في العقدين الأخيرين، إن لم يكن في تاريخ كرة القدم.

الأربعاء الحاسم

وتتجه الأنظار من جديد إلى موقعة الإياب الأربعاء المقبل، باستاد الاتحاد معقل مان سيتي بمدينة مانشستر، حيث ليلة الحسم، دون أي حسابات تتعلق بما حدث في مدريد، صحيح أن الريال والسيتي قدما معاً لوحة كروية فنية، استمتع بها الملايين حول العالم، ولكن كل ما حدث في مدريد لم يحسم الصراع بين الفريقين، فكلاهما يسعى للحصول على بطاقة التأهل للدور المقبل، ومواصلة المشوار نحو عرش القارة العجوز، سواء للمرة الـ 15 للريال "ملك أوروبا" أو المرة الثانية في تاريخ السيتي "الكيان الكروي الأفضل عالمياً في اللحظة الراهنة".

ماذا حدث؟

أحداث المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 بين العملاقين، تشير إلى أنها قمة "الكبرياء"، حيث لم يفكر أي فريق سوى في البحث عن الفوز، مما جعلهما يقدمان كرة قدم هجومية ممتعة على مدار أكثر من 90 دقيقة، وبدا السيتي في قمة توهجه وشجاعته في بداية المباراة، وكأنه يلعب باستاد الاتحاد.

سجل مانشستر سيتي الهدف الأول في وقت مبكر من زمن اللقاء وبالتحديد في الدقيقة الثانية، عن طريق تصويبة قوية من برناردو سيلفا من ضربة ثابتة، وفي الدقيقة 12 سجل ريال مدريد هدف التعادل عن طريق إدواردو كامافينجا من تصويبة قوية خارج منطقة الجزاء.

وبعد تمريرة مميزة من منتصف الملعب وصلت إلى رودريغو الذي سددها في المرمى بعد خروج خاطئ من أورتيجا معلنا عن الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 14، وبعد عدة محاولات تمكن مانشستر سيتي من تسجيل التعادل في الدقيقة 66 عن بتسديدة رائعة من فيل فودين تسكن شباك لونين.

وفي الدقيقة 71 سجل مانشستر سيتي هدفه الثالث بشكل مفاجئ، وذلك عن طريق تسديدة رائعة من جفارديول لتسكن المرمى المدريدي، وفي الدقيقة 79 سجل ريال مدريد هدف التعادل في مرمى مانشستر سيتي، وذلك بعدما وصلت كرة من جهة اليسار إلى فالفيردي الذي سدد صاروخية سكنت المرمى.