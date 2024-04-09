إيلاف من القاهرة: تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم حول العالم صوب معقل ريال ريال مدريد لمتابعة القمة الأغلى والأكثر ترقباً في عالم الساحرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها السابعة بتوقيت غرينتش، التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة مساء الليلة بتوقيت السعودية (22:00 السعودية)، وتأتيكم عبر قناة beIN SPORTS 1.

قمة المليار و600 مليون يورو

قمة الليلة هي الأغلى في الوقت الراهن في عالم كرة القدم بالنظر إلى القيمة السوقية للفريقين، والتي تتجاوز مليار و600 مليون يورو، بواقع 900 مليون يورو للمان سيتي، و 709 ملايين يورو للعملاق المدريدي، كما أن الثنائي جود بيلينغهام نجم الريال وإرلينج هالاند هداف السيتي هما الثنائي الأعلى قيمة سوقية في المباراة بـ 180 مليون يورو لكل منهما.

المواجهات السابقة

لا يملك مان سيتي تاريخاً طويلاً في دوري الأبطال، فقد عرف طريقه للمشاركة في البطولة قبل ما يقرب من عقد ونصف فقط، ولكنه نجح في حفر اسمه مع الكبار سريعاً، بالتتويج باللقب للمرة الأولى الموسم الماضي، فيما يتربع الريال على عرش القارة طولاً وعرضاً، فهو بطلها في 14 مرة.

وسبق أن تقابل ريال مدريد ومان سيتي من قبل في 10 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وكانت الغلبة فيها للفريق الإنكليزي، حيث انتصر في 4 مباريات، فيما كان الفوز من نصيب ريال مدريد خلال 3 مواجهات، وفرض التعادل نفسه على 3 لقاءات، مما يعني أن موقعة الليلة ثأرية بين الفريقين.

أرقام تسبق القمة

سيتواجه ريال مدريد ومانشستر سيتي في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي وفقاً لتقرير "بي إن سبورتس"، بعد أن التقيا في الدور نصف النهائي في موسمي 2021-22 و2022-23.

تم تسجيل 17 هدفًا في تلك اللقاءات الأربعة السابقة، بمتوسط 4.3 في المباراة الواحدة (7 لريال مدريد، 10 لمانشستر سيتي).

- فاز ريال مدريد بواحدة فقط من آخر 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي (ت1 خ4)، في حين استقبل متوسط 1.7 هدف في المباراة الواحدة في المسابقة ضد السيتي (17 هدفًا في 10 مباريات)، الأكثر ضد فريق واجهوه أكثر من 5 مرات.

- ستشهد هذه المباراة مواجهة بين المديرين الفنيين اللذين حققا أكبر عدد من الانتصارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد (113) وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي (109).

- بعد خسارة أول مباراتين له أمام مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي (في الدور نصف النهائي من هذه المسابقة موسم 2013-2014، عندما كان مدربًا لنادي بايرن ميونخ)، خسر بيب غوارديولا مباراة واحدة فقط من آخر ثماني مباريات له ضد أنشيلوتي في جميع المباريات (ف6 ت1) - جميعها كانت كمدير فني عن نادي مانشستر سيتي الحالي.

- حقق مانشستر سيتي 10 انتصارات متتالية في دوري أبطال أوروبا، مع بايرن ميونيخ فقط الذي حقق سلسلة أطول في المسابقة (15 من سبتمبر 2019 إلى نوفمبر 2020). هذه ثاني أطول سلسلة بدون هزيمة في دوري أبطال أوروبا (21 مباراة)، بعد مانشستر يونايتد (25 من سبتمبر 2007 إلى مايو 2009)؛ في الواقع، آخر فريق فاز عليهم كان ريال مدريد في مباراة إياب نصف النهائي في مايو 2022 (1-3).

- تأخر ريال مدريد في النتيجة لمدة 26 دقيقة فقط في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم - وهو أقل فريق على الإطلاق. في هذه الأثناء، مانشستر سيتي هو الفريق الذي تقدم بأكبر عدد من الدقائق في المسابقة هذا الموسم (428 دقيقة).

رودري وكروس.. ملوك التمرير

رودري لاعب مانشستر سيتي (137) وتوني كروس لاعب ريال مدريد (128) هما اللاعبان اللذان قاما بأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في حين أن كروس هو أيضًا لاعب خط الوسط صاحب أفضل معدل تمريرات تحت الضغط. في المسابقة هذا الفصل (95% – 352/371)

فينيسيوس الأعلى

منذ بداية موسم 2021-22، شارك لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور بشكل مباشر في أهداف أكثر من أي لاعب آخر في دوري أبطال أوروبا (27 - 14 هدفًا، 13 تمريرة حاسمة). في نفس الفترة، يتصدر أيضًا جميع اللاعبين في المنافسة في المراوغات المكتملة (97) والتقدم بالكرة (373).

رقم مميز لبيلينغهام

جود بيلينغهام سجل (4) أو صنع (4) في جميع مبارياته الست في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. اللاعب الوحيد الذي فعل ذلك في أول سبع مباريات له مع نادٍ في المسابقة هو سيباستيان هالر.

