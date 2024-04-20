شنغهاي: احرز سائق ريد بول الهولندي مارك فيرستابن سباق السبرينت السبت في جائزة الصين الكبرى الجولة الخامسة من بطولة العالم لفورمولا واحد.

وتقدم فيرستابن الذي انطلق من المركز الرابع في السباق المؤلف من 19 لفة، بفارق 13 ثانية على البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، وعلى زميله في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس.

ونجح فيرستابن بطل العالم 3 مرات في تخطي هاميلتون في اللفة التاسعة ليبقى في المركز الاول حتى اجتياز خط النهاية.

وحل سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو والاسباني كارلوس ساينس رابعا وخامسا على التوالي.

وأقر فيرستابن بانه واجه بعض المشاكل في اللفات الاولى بقوله "كانت اللفات الاولى معقدة. كانت الرياح تتغير بسرعة ما جعل الامور صعبة للغاية".

وبفضل النقاط الثماني التي احرزها من خلال فوزه بأول سباق سبرينت هذا الموسم، وسع فيرستابن الفارق في الصدارة عن زميله بيريس الى 15 نقطة.

"أفضل نتيجة"

اما البريطاني لاندو نوريس الذي حقق المفاجأة بانطلاقه من المركز الاول، فإكتفى بالحلول في المركز السادس.

ونجح هاميلتون في انتزاع المركز الاول من نوريس عند الانطلاق لكنه لم يصمد امام هجوم فيرستابن خلال السباق ليتنازل عن الصدارة في اللفة التاسعة.

وقال هاميلتون "انها افضل نتيجة حققتها منذ فترة طويلة وبالتالي فأنا سعيد للغاية".

وتابع "لم يكن باستطاعتنا منافسة ريد بول. كان السباق صعبا لكني تعلمت الكثير من الاشياء عن السيارة واتطلع قدما لخوض السباق الرئيسي غدا".