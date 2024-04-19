شنغهاي: سينطلق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس في المركز الاول في سباق السرعة (سبرينت) لجائزة الصين الكبرى في بطولة العالم للفورمولا واحد، حارما مواطنه لويس هاميلتون الريادة.

وظنّ سائق مرسيدس هاميلتون انه انتزع الصدارة بعد الغاء لفة نوريس (دقيقة و57.940 ث) بسبب تخطيه حدود المسار قبل ان يتم احتسابها، وبذلك ضمن المركز الاول.

من جهته، أظهر الاسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن خبرته ليحتل المركز الثالث في ظل الظروف المتقلبة، فيما حلّ الهولندي ماكس فيرستابن حامل اللقب (ريد بول) رابعا.

وهذه المرة الثانية التي ينطلق فيها نوريس في سباق السرعة من المركز الاول في مسيرته.

وقال نوريس "كان الأمر صعبًا، ستشعر دائمًا بالتوتر عند خوض حصة مماثلة".

وتابع "عليك فقط المخاطرة كثيرًا، والدفع وتحسين درجة حرارة الإطارات وما شابه".

واحتل زميل فيرستابن في ريد بول، المكسيكي سيرخيو بيريس المركز السادس، بينما جاء سائقا فيراري الاسباني كارلوس ساينس وشارل لوكلير من موناكو في المركزين الخامس والسابع.

وقال فيرستابن الذي الغيت لفته الاخيرة بعد خروجه عن المسار "كان الأمر أشبه بالقيادة على الجليد".

وتابع "لهذا السبب أعتقد أيضًا أننا نستحق أن نكون في المكان الذي نحن فيه في التجارب".