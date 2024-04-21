فورد لودردايل: سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين من ثلاثية إنتر ميامي في مرمى ضيفه ناشفيل 3 1 على ملعب "تشايس ستاديوم" في فلوريدا، ما سمح لفريقه بالاحتفاظ بصدارة المنطقة الشرقية من الدوري الأميركي لكرة القدم.

ورفع ميسي (36 عاماً)، الفائز بمونديال قطر 2022، رصيده إلى 9 أهداف في 9 مباريات خاضها منذ بداية الموسم الحالي، في حين حافظ إنتر ميامي على صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة من 10 مراحل، متقدماً بفارق نقطتين عن نيويورك ريد بول وثلاث عن سينسيناتي مع مباراة أقل لكل منهما.

وافتتح ناشفيل صاحب المركز الرابع عشر ما قبل الاخير التسجيل بعد دقيقتين من صافرة البداية بالنيران الصديقة بعدما حوّل المدافع الأرجنتيني فرانكو نيغري الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وفشل فريق المدرب الارجنتيني خيراردو مارتينو في الحفاظ على شباكه نظيفة في كل مباراة من مبارياته الـ 11 الأخيرة، وكان من الممكن أن تكون الامور أسوأ عندما سدد جوش باور بعد ثلاث دقائق كرةارتطمت بالعارضة.

وجاء رد ميامي سريعاً بهدف نجمه ميسي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، بعد تمريرة من زميله السابق في برشلونة الأوروغوياني لويس سواريس (11).