ميامي: حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عودة موفقة بعد غياب عن الملاعب لقرابة شهر بسبب إصابة عضلية، وذلك بتسجيله هدفاً بعد دخوله كبديل في تعادل فريقه إنتر ميامي مع كولورادو رابيدز 2 2 السبت في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وغاب بطل مونديال قطر 2022 عن المباريات الأربع الماضية لإنتر ميامي، لكنه أُدرِج السبت في التشكيلة التي واجهت كولورادو رابيدز على أرض فريقه.

وبما أن إنتر ميامي يسعى الأربعاء الى تعويض خسارته أمام مونتيري المكسيكي 1 2 حين يحل ضيفاً على الأخير في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال الكونكاكاف، فضل المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو بدء المباراة ضد كولورادو رابيدز من دون ميسي والأروغوياني لويس سواريس والإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

لكن بعدما أنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء نفذها البرازيلي رافايل نافارو، زج مارتينو بمواطنه ميسي خلال استراحة الشوطين وسرعان ما ترك بطل العالم بصمته بإدراكه التعادل بعد عرضية من مواطنه فرانكو نيغري (57).

ولجأ مارتينو بعدها الى بوسكيتس بحثاً عن منح الأفضلية لفريقه، وهذا ما تحقق حين توغل ميسي ومرر الكرة الى الهندوراسي دافيد رويس على الجهة اليمنى، فلعبها الأخير عرضية لتجد البرازيلي ليوناردو أفونسو الذي أودعها الشباك (60).

ورغم المحاولات العديدة لميسي ورفاقه، فشل إنتر ميامي في تسجيل هدف الاطمئنان ليدفع الثمن قبل دقيقتين على النهاية بهدف التعادل الذي سجله كول باسيت بعد هجمة مرتدة قادها الإنكليزي كالفين هاريس.