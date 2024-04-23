لندن: جدّد الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا عقده حتّى 2027، وفقاً لما أعلنه النادي الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء.

تولّى إيمري (52 عاماً) الإدارة الفنيّة خلفاً لستيفن جيرارد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 حين كان الفريق يصارع للبقاء، وقاده إلى نصف نهائي كونفرنس ليغ هذا الموسم كما المركز الرابع في الدوري راهناً وعلى مشارف التأهّل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل نادي مدينة برمنغهام المركز الرابع، بفارق 6 نقاط عن توتنهام الخامس الذي لعب مباراتين أقل.

ويُعدّ أستون فيلا النادي الإنكليزي الوحيد الذي لا يزال يشارك في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، وسيلعب مع أولمبياكوس اليوناني في نصف نهائي كونفرنس ليغ أملاً بتحقيق أول لقبٍ أوروبي منذ 1982 حين توّج بكأس الأندية الأوروبية الأبطال.

وارتبط اسم إيمري الذي قاد إشبيلية إلى التتويج بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ثلاث مرات ودرّب باريس سان جرمان الفرنسي وأرسنال، ببايرن ميونيخ الألماني وعددٍ من أنديةٍ أوروبية كبيرةٍ أخرى.

قال الإسباني الذي كان عقده يمتد حتّى 2025 "نحن نستمتع بطريقتنا مع جمهور فيلا، المالكين، الإدارة وهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين الذين نفتخر بهم".

وأضاف "أنا والإدارة نتشارك رؤية الملّاك. (المصري) ناصف (ساويرس) و(الأميركي ويس) إيدنس داعمان ومحترمان للغاية، ولدينا بيئة جيدة والبنية المناسبة لتطوير هذا النادي".

وتابع المتوّج مع فياريال الاسباني بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 2021 "يجب أن نحافظ على روح العمل الجاد، القرارات الذكية والتنسيق مع المالكين. سنعمل على التحسّن بشكلٍ أفضل وسنطالب بالأفضل من بعضنا البعض. الطموح يجب أن يكون دائماً محرّك هذا المشروع".