إيلاف من الرباط:أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تأهل فريق نهضة بركان رسميا إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإفريقي الذي ستجمعه بفريق الزمالك المصري يوم 12مايو الجاري بالملعب البلدي بمدينة بركان(شرق المغرب)،فيما تجرى مباراة الإياب يوم 19مايو الجاري بالقاهرة.

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،إنها توصلت الخميس،بقرار لجنة الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم،بشأن مباراة إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بين نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

وأضحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،على موقعها بالانترنت،أن لجنة الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم،عقدت اجتماعها الأربعاء،وقررت بإجماع أعضائها "خسارة اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف دون رد"،و"إحالة ملف المباراة إلى لجنة الانضباط لاتخاذ إجراءات تأديبية إضافية محتملة"،فضلا عن "تأهل فريق نهضة بركان رسميا إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد الافريقي الذي ستجمعه بفريق الزمالك المصري يوم 12 مايو بالملعب البلدي بمدينة بركان ومباراة الإياب يوم 19مايو بالقاهرة".

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي، بتأهل نهضة بركان رسميا لمواجهة الزمالك المصري في النهائي،بعد الجدل الذي رافق مواجهة الفريق المغربي واتحاد العاصمة الجزائري بسبب رفض هذا الأخير مواجهة فريق نضهة بركان،في ذهاب وإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم،بسبب أقمصة تحمل خريطة المملكة.

وانتصرت الهيئة الكروية القارية لموقف الفريق المغربي،وشددت على أن الأقمصة التي تتضمن خريطة المملكة المغربية مصادق عليها من قبل الجهات المختصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم،وأنه سبق له أن خاض بها مبارياته السابقة لهذا الموسم،ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.



