إيلاف من تونس: اشتعل الموقف في تونس خلال الساعات الماضية، بعد إقامة بطولة للسباحة في (تونس) وسط رفع أعلام جميع الدول المشاركة عدا تونس لأسباب تتعلق بقرار دولي رياضي، مما استدعى تدخل الرئيس قيس سعيد ليرفع العلم متحدياً الجميع.

واقعة حجب العلم التونسي في دورة للسباحة بمسبح رادس بالعاصمة التونسية امتثالا لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أثارت غضبا عارما في الأوساط الشعبية والسياسية، مما استدعى تدخلا مباشرا من الرئيس قيس سعيّد، الذي أمر باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري معتبرا أن من قام بهذا الفعل ارتكب جريمة نكراء في حق الشعب التونسي ولا مجال لأن يفلت من عقاب.

شهدت بطولة تونس المفتوحة للماسترز حجب العلم التونسي من جدران صالة المسبح الأولمبي برادس تبعاً لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بينما تزينت القاعة بأعلام الـ19 بلدا المشاركين في البطولة.

غضب الرئيس التونسي

واقعة أمر على إثرها الرئيس التونسي قيس سعيّد بحلّ اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بمن فيهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وتداول نشطاء على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع صوراً تظهر العلم التونسي وقد تم إخفاؤه بقطعة قماش أحمر خلال بطولة تونس المفتوحة للماستر، المنظّمة من قبل الاتحاد التونسي للسباحة في المسبح الأولمبي برادس.

وزار سعيّد المسبح مساء الجمعة، وظهر في مقطع فيديو غاضباً وقام برفع العلم وأداء النشيد الرسمي، وقال لاحقاً في اجتماع ضمّ رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزراء "هذا لا مجال للتسامح معه، تونس قبل اللجنة الأولمبية وقبل أي لجنة أخرى".

وتابع وهو يصرخ ويحمل العلم بين يديه: "هذا اعتداء ولا مجال للتسامح مع أي كان ومهما كان".

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة ليل الجمعة-السبت بياناً بحلّ الاتحاد التونسي بعد أن أسدى سعيّد "تعليماته باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري ضد المسؤولين عن واقعة حجب جدارية العلم الوطني".

كما أعلنت الوزارة إقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة بمحافظة بنعروس المتاخمة للعاصمة تونس.

خلفيات المشكلة

في مطلع أيار (مايو ) الحالي، أكدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات على البلاد.

وأوضحت المنظمة أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقالت وادا في البيان إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".

وبعد القرار بأيام، أصدرت السلطات التونسية التعديلات القانونية التي طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لكن وادا لم تعلن عن رفع العقوبات