إيلاف من القاهرة: وأخيراً..وبعد انتطار دام لمواسم طويلة، تمكن نادي الزمالك من الفوز على غريمه التاريخي الأهلي في قمة الدوري المصري، بهدفين لهدف، سجلهما التونسي سيف الجزيري، ليشهر الزمالك "سيفه" في وجه الأهلي بعد طول انتظار، ومن المفارقات الرقمية والتاريخية، أن الزمالك لم يتمكن من الفوز على الأهلي في الدور الأول لبطولة الدوري المصري منذ 21 عاماً.

المباراة لم تكن ممتعة من الناحية الكروية، ولكنها تميزت بالحماس الكبير من الفريقين، وسيطر الأهلي على النصف الأول من الشوط الأول، بفضل كثرة ودقة التمرير، ولكنها سيطرة بلا فاعلية حقيقة، فيما عاد الزمالك في النصف الثاني من شوط المباراة الأول، وهو التوقيت الذي شهد تسجيل النجم التونسي سيف الدين الجزيري هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 44، وهو توقيت أكثر من رائع أنهى به الفارس الأبيض الشوط الأول متقدماً، ليصبح لديه أسبقية معنوية كبيرة قبل بداية الشوط الثاني.

عودة الأهلي

وفي شوط المباراة الثاني عاد الأهلي بقوة مع مجموعة من التبديلات المؤثرة التي أجرها كولر مدرب الأهلي بمشاركة عمرو السولية، ووسام أبو علي، وأحمد عبد القادر، والمغربي رضا سليم، لتعود السيطرة للفريق الأحمر في الشوط الثاني، مما مهد له الطريق للتعادل عن طريق أحمد عبد القادر في الدقيقة 73.

وفي الوقت الذي دانت السيطرة للأهلي وكان في طريقه لحسم القمة كالعادة، وأهدر العديد من الفرص وخاصة من جانب رضا سليم، ووسام أبوعلي، وعلى عكس مجريات المباراة، عاد التونسي المتألق سيف الدين الجزيري ليسجل هدف حسم القمة للزمالك في الدقيقة 86، وفي ظل اندفاع الأهلي للهجوم سنحت للزمالك العديد من الفرص لتسجيل الهدف الثالث ولكنه أهدرها برعونة شديدة.

موقف الزمالك والأهلي

وبنتيجة مباراة اليوم، التي شهدت فوز الزمالك بهدفين لهدف، يرتفع رصيد فريق الزمالك إلى 21 نقطة ليتواجد في المركز التاسع من جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما يقف رصيد الأهلي عند 21 نقطة في المركز التاسع، والسبب في تراجع كل منهما في جدول الترتيب أن هناك مباريات مؤجلة لكل منهما بسبب مشاركتهما في المسابقات الأفريقية.

ويحتل فريق بيراميدز حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.



